Luckenwalde

Das Luckenwalder Stadttheater ist wegen des Coronavirus geschlossen. Die angekündigten Veranstaltungen, die dort zwischen 20. März und 30. April hätten stattfinden sollen, werden daher verschoben, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. Die Karten für die Veranstaltungen behalten aber ihre Gültigkeit, können allerdings auch zurückgegeben werden, wenn das gewünscht ist. Die Agenturen haben in Absprache mit der Stadt folgende Ersatztermine vereinbart:

Das „Wunderland der Träume“, präsentiert von Anita und Alexandra Hofmann, welches ursprünglich am 20. März hätte stattfinden sollen, hat einen Ersatztermin am 26. Juni gefunden. Der Auftritt der Prinzen auf ihrer Tour 2020 sollte eigentlich am 26. März stattfinden. Jetzt werden Die Prinzen erst am 30. Oktober nach Luckenwalde kommen. Auch Olaf Schubert und seine Freunde treten nicht wie geplant am 1. April auf, sondern, wenn möglich, am 17. Mai.

Blues im Theaterkeller mit Indijana and the Bandits gibt es erst wieder am 29. Januar nächsten Jahres. Ursprünglich sollte der Auftritt am 3. April stattfinden. Das für den 5. April geplante Klavierkonzert mit Pianist Wolfgang Manz wird am 6. März des nächsten Jahres nachgeholt. Auch das Geburtstagsfest des Traumzauberbaums anlässlich des 40-jährigen Jubiläums, auf dass sich viele schon am 18. April gefreut haben, wird verschoben auf den 7. Juni.

Das Stadttheater Luckenwalde weist daraufhin, dass es sich bei den Ersatzterminen nur um vorläufige Termine handelt. Ob die Veranstaltungen durchgeführt werden können, ist ganz davon abhängig, wie sich die Corona-Pandemie im Laufe der nächsten Monate entwickelt.

