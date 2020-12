Luckenwalde

Ines Matysik erfüllte sich vor viereinhalb Jahren mit der Salzgrotte in der Breiten Straße 47 in Luckenwalde einen großen Traum. Doch jetzt ist die Salzgrotte zum Alptraum geworden. Die Coronakrise zwingt die Unternehmerin in die Knie. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie entschieden, Ende Mai kommenden Jahres die Salzgrotte endgültig zu schließen.

Aus finanzieller Sicht wäre das schon jetzt dringend erforderlich. Ohne Einnahmen fünf weitere Monate Miete zahlen zu müssen, ist für sie eine Katastrophe. Andererseits will sie den Luckenwaldern aber die Möglichkeit geben, die Gutscheine vom Adventskalender einlösen zu können.

Anzeige

Anfangs war sie noch optimistisch

Ihr Herzblut steckt im Unternehmen. Damit reich zu werden, war nie ihre Intention. Es war eher so, dass die Unkosten gedeckt waren. Zu Beginn der Pandemie war Ines Matysik noch optimistisch, zumal sie von den Kunden animiert wurde, die Salzgrotte geöffnet zu lassen, weil diese einen gewissen gesundheitlicher Aspekt verspricht.

Voller Optimismus hat Ines Matysik vor viereinhalb Jahren die Salzgrotte in Luckenwalde eröffnet. Quelle: Margrit Hahn

„Seitens der Politik wurden im März zu Beginn der Pandemie Versprechungen gemacht, die inzwischen längst nicht mehr gehalten werden.„In der umsatzstärksten Zeit musste ich mein Geschäft schließen“, bedauert sie. Im Oktober hatte sie die Katastrophe zwar schon auf sich zukommen sehen, doch gehofft, zumindest das Weihnachtsgeschäft noch mitnehmen zu können. Als Ines Matysik hörte, dass im Dezember nicht geöffnet werden darf und die Schließung bis 10. Januar andauern würde, wusste sie, dass es kaum noch eine Chance gibt. Selbst wenn sie jetzt täglich Gutscheine verkaufen würde, könnte sie davon nicht alle Unkosten bestreiten. Und niemand weiß, wann und wie es weitergeht.

Gespräch mit dem Vermieter gesucht

Bereits im Oktober wandte sie sich an den Vermieter und versuchte, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Sie hatte ihm verschiedene Vorschläge unterbreitet, jedoch keine Antwort erhalten. Daraufhin schickte sie ihm eine Mail, die ebenso unbeantwortet blieb. „Er hat vermutlich so viele Immobilien, dass er mich als Kollateralschaden verbucht“, fügt sie hinzu.

Ines Matysik erklärt den Besuchern das Wellness-Konzept. Quelle: Privat

Ihr Steuerbüro öffnete ihr endgültig die Augen: Es erklärte, dass keine Umsatzverluste mehr geltend gemacht werden können. „Wann endet dieser Sog, der mich gnadenlos erfasst hat“, fragt sie. Jahrelang engagierte sie sich für ihre Stadt, organisierte Straßenfeste, um die Innenstadt zu beleben. Doch damit ist es jetzt vorbei – es sei denn, es geschieht ein Wunder. Inzwischen sind ihr Ärger und Sorgen nicht nur aufs Gemüt, sondern auch auf den Magen geschlagen. Sie kann sich mit der Situation einfach nicht abfinden.

Idee in die Realität umgesetzt

Dabei war Ines Matysik mit so viel Enthusiasmus an die Sache gegangen. Was hatte sie nicht alles getan, um ihre Salzgrotte zu einem Ort der Erholung werden zu lassen. Als frühere Stewardess bei der Deutschen Seereederei in Rostock hatte sie den Salzgeruch praktisch noch in der Nase, als sie ihre Idee in die Realität umsetzte. Sie fand einen kompetenten Spezialhersteller von Salzeinbauten aus Bad Kissingen und den leerstehenden Laden in der Lämmergasse als geeignetes Objekt. Die Nähe zum Wahrzeichen der Stadt half bei der Namensfindung: Die „Luckenwalder Salzgrotte am Marktturm“. Die Wände wurden komplett aus verschiedenfarbigen Salzsteinen errichtet, der Boden mit einer Mischung aus Himalaya- und Steinsalz bedeckt, am „Himmel“ wechseln LED-Sterne ihr Licht.

Im Salzinhalationsraum können bis zu sechs Personen ein Mikroklima wie am Meer oder im Salzstollen genießen. Der Raum kann mit Salz vernebelt werden und man kann entspannt leichten Klängen und dem Plätschern des Gradierwerks lauschen. Nach 45 Minuten ist man ausgeruht und hat Atemwegen, Haut und Immunsystem etwas Gutes getan.

Von Margrit Hahn