Luckenwalde

Vor dem Krankenhaus-Parkplatz in Luckenwalde sind am Sonntag gegen 15.10 Uhr ein Auto und ein Motorradfahrer zusammengestoßen. Der Autofahrer hatte gebremst, um nach links auf den Parkplatz abzubiegen, gleichzeitig versuchte der zuvor hinter ihm fahrende der Motorradfahrer (56) ihn zu überholen. Beide kollidierten. Dabei wurde der Motorradfahrer an der Hand verletzt. Er lehnte ärztliche Hilfe ab. Der Autofahrer beteuerte, er habe den Blinker gesetzt. Auto und Motorrad wurden beschädigt.

Von MAZonline