Luckenwalde

Wer in den letzten Monaten durch Luckenwaldes Stadtzentrum gelaufen ist und dabei am Haag vorbeikam, hat sich sicher mindestens einmal die Nase an den Schaufenstern der Rudolf-Breitscheid-Straße 7 plattgedrückt. Dort hingen großflächige handgeschriebene Plakate, ansonsten nicht wirklich etwas, was auf ein reguläres Geschäft hinwies. An der hintersten Wand sah man hell erleuchtet drei Automaten, die nur teilweise mit Obst oder Gemüse gefüllt waren. Und nur wenn man ganz genau hinschaute, entdeckte man ganz oben links zwei kleine Schilder, auf dem gerade noch so „Tante Käthes Hofladen - Automatenladen“ zu entziffern war.

Doch die Tür blieb zunächst geschlossen, so dass niemand seine Neugier stillen konnte. „Das war so leider nicht geplant“, erklärt Stefan Tiegs, Inhaber des Geschäfts. „Wir konnten bisher nicht öffnen, weil uns die Schlösser für die Schließfächer nicht geliefert wurden. Nun haben wir Zahlenschlösser, aber das sind noch nicht die richtigen“, erklärt er.

Tante Käthe gibt es wirklich

Aber was machen Zahlenschlösser in einem Obstgeschäft? Was ist ein Automatenladen, und wer ist überhaupt Tante Käthe? Diese oder ähnliche Fragen hat Stefan Tiegs sicher schon mehrfach gehört und muss für die Beantwortung etwas weiter ausholen. „Also zunächst: Tante Käthe gibt es wirklich“, erzählt der 50-jährige Unternehmer schmunzelnd. „Dabei handelt es sich um meine Mutter Roswitha Tiegs. Sie ist in Berlin geboren, hat aber in Jüterbog ihre Schulzeit verbracht“, erzählt er.

Im Jahr 1997 hat sie, gemeinsam mit ihrem Mann Wolfgang, ihrem Sohn Stefan und ihrer Tochter Sabine begonnen, Obst und Gemüse anzubauen. „Unter dem Firmennamen ‚Tante Käthes Hofladen‘ haben wir unsere Erzeugnisse im Raum Berlin und in Brandenburg verkauft. Zudem pflanzten wir Nordmanntannen, Fichten und Blautannen an, um sie um die Weihnachten anzubieten“, erinnert sich Stefan Tiegs. Zur Jahrtausendwende stellten sie das Weihnachtsbaumgeschäft ein, vergrößerten jedoch ihr Anbaugebiet.

Tante Käthe, alias Roswitha Tiegs, vor dem Automaten mit eigenen Erzeugnissen. Quelle: Iris Krüger

Familienbetrieb ist auf Spargel, Kirschen und Erdbeeren spezialisiert

„Wir haben uns vor allem auf Spargel, Kirschen und Erdbeeren spezialisiert. Zudem hatten wir Äpfel, Birnen und Kartoffeln, darunter viele alte Sorten“. Trotzdem konnte das kleine Familienunternehmen vor allem im Winter den Betrieb nicht aufrechterhalten und musste Waren von anderen Erzeugern aus der Region dazukaufen. „Dabei war es uns besonders wichtig, dass dieses Obst und Gemüse auch unserer Qualitätsnorm entsprach“, betont Stefan Tiegs.

Mit der Zeit wurde das Familienunternehmen immer arbeitsreicher und „Tante Käthe“ immer älter. „Inzwischen ist meine Mutter 72 Jahre“, sagt ihr Sohn. „Leider ist mein Vater vor einigen Jahren verstorben. Auch meine Schwester Sabine kann nicht mehr mithelfen“. Und auch Stefan Tiegs selbst ist gesundheitlich nicht mehr so auf dem Posten, wie er es gern hätte. „Durch die schwere körperliche Arbeit habe ich einen Bandscheibenvorfall erlitten“, sagt er. Eine Lösung musste schnell gefunden werden.

Tante Käthe geht in den Ruhestand – jetzt startet der Automatenladen

„Wir beauftragten Subunternehmer damit, die gesamte landwirtschaftliche Arbeit zu übernehmen. Meine Mutter und ich konnten sich so auf den Vertrieb konzentrieren“. Doch nun soll Käthe Tiegs offiziell in den Ruhestand verabschiedet werden. Gleichsam läuteten ihr Sohn Stefan und sein Lebensgefährte Max Strüver ein neues Zeitalter ein, das mit der Aufstellung der Automaten im Geschäft am Haag startete. Da er einer Generation angehört, die mit dem Computer aufgewachsen ist, geht er seinen eigenen Weg und bevorzugt die Automatisierung des Einzelhandels. Die Entwicklung von Automaten, die rund um die Uhr begehbar sind, stand dabei im Fokus.

Auch an eine Reklamationsvariante wurde gedacht. Quelle: Iris Krüger

„Es wird quasi eine Symbiose zwischen Online- und Offline-Geschäft“, erklärt Stefan Tiegs. Man kann online bestellen und sich dann seine Waren aus dem Schließfach abholen. Das ist klar.

Stefan Tiegs begrüßt die Kunden per Videokonferenz

Die zweite Variante ist der Einkauf im Laden. Auch das ist nichts Besonderes. Außergewöhnlich wird es erst, wenn man den Laden betritt. „Sobald der Kunde hereinkommt, wird er per Videokonferenz begrüßt“, so Tiegs. Auf dem Bildschirm über den Automaten erscheint also der Unternehmer live und persönlich, was für viele sicher überraschend sein wird.

Auch die Kunden sind für Tiegs auf dessen Bildschirm sichtbar. Auf diese Art kann er das Konzept seines Ladens und die Vorgänge beim Kaufen erklären und bei Unsicherheiten hilfreich beiseite stehen. So zum Beispiel dann, wenn es Mängel an den Waren gibt und die Kunden diese reklamieren möchten. Auch dafür hält er ein Konzept parat, ohne dass er persönlich im Laden erscheinen muss.

Max Steiner wird im Sommer im Laden stehen und frisches Obst verkaufen. Quelle: Iris Krüger

„Ich bin jedoch nicht die ganze Zeit über auf dem Bildschirm zu sehen, sondern blende mich aus, so dass die Kunden in Ruhe einkaufen können“. Das Bezahlen erfolgt ganz einfach mit Bargeld oder per PayPal. „Bei jeglichen Fragen kann die Klingel rechts an der Tür genutzt werden, schon bin ich wieder zugeschaltet“. Damit vor allem die älteren Luckenwalder sein Konzept nutzten können, wird er bis voraussichtlich Weihnachten oft Geschäft sein und die Technik erklären.

Geöffnet ist zunächst erst einmal Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr. „In den nächsten sieben bis zehn Tagen fallen diese Öffnungszeiten jedoch weg, dann ist der Laden rund um die Uhr begehbar“, verspricht Tiegs. Dann muss man sich auch nicht mehr die Nase am Schaufenster plattdrücken.

