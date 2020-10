Luckenwalde

Aylin Gramer wurde am Dienstag von der Handwerkskammer Potsdam als Azubi des Monats Oktober ausgezeichnet. Seit Juli 2014 ehrt die Handwerkskammer Potsdam monatlich einen Lehrling mit diesem Titel. Vorgeschlagen werden sie von ihren Ausbildungsbetrieben, da diese am besten einschätzen können, wer die Auszeichnung verdient. Filialleiterin und Ausbilderin Sandra Nowoisky von der Apollo-Filiale in Luckenwalde freut sich, eine solche Auszubildende wie Aylin Gramer in ihrem Team zu haben.

Dass sich die 20-Jährige ausgerechnet für den Beruf des Augenoptikers entschied, verdankt sie eigentlich ihrer Mutter. Nach dem Abitur stand für sie die Frage, wie es weitergehen soll? „Meine Mutter hatte den Beruf früher für sich in Erwägung gezogen, sich dann aber anders entschieden. Mir gefiel die Vorstellung gut, Augenoptikerin zu werden“, so Aylin Gramer.

Anzeige

Ausbilderin Sandra Nowoisky (l.) schaut ihrem Schützling in der Werkstatt über die Schulter Quelle: Margrit Hahn

Während der Schulzeit hatte die gebürtige Luckenwalderin ein Praktikum im Kindergarten absolviert und wusste danach, dass sie nicht Erzieherin werden möchte. Und so griff sie den Vorschlag ihrer Mutter auf und bewarb sich um eine Lehrstelle als Augenoptikerin. Die Apollo-Filiale in Luckenwalde lud sie zum Bewerbungsgespräch ein und kurze Zeit später war der Vertrag unterschrieben. Dass sie mit ihrer Wahl richtig lag, zeigt sich nicht nur an ihren Zensuren – ihr jüngsten Berufsschulzeugnis weist einen Notendurchschnitt von 1,0 auf – ihr macht die Arbeit auch Spaß. „Es ist die Abwechslung, die mir gut gefällt“, berichtet sie. Mal hat sie in der kleinen Werkstatt zu tun, dann berät sie wieder Kunden, die mit unterschiedlichen Wünschen und Vorstellungen ins Geschäft kommen. Nach vier Wochen Praxis folgt dann ein Theorie-block am Oberstufenzentrum in Rathenow.

Im Sommer nächsten Jahres beendet Aylin Gramer ihre Ausbildung. Das Angebot, wegen der guten Leistungen die Lehre eher abzuschließen, hat sie ausgeschlagen. Sie will die reguläre Ausbildungszeit nutzen, um beste Ergebnisse zu erzielen.

Das T-Shirt passt. Quelle: Margrit Hahn

Ausbilderin Sandra Nowoisky bezeichnet ihre junge Mitarbeiterin, für die gerade das dritte Ausbildungsjahr begonnen hat, als Perfektionistin und meint das voller Respekt: Sie stellt hohe Ansprüche an sich selbst. Das wird auch immer wieder an den Übungsstücken deutlich. „Mit ruhiger Hand und Geduld meistert sie handwerkliche Arbeiten“, so Nowoisky. Zudem gehe sie respektvoll und freundlich mit den Kunden um, egal ob es sich um Kinder oder Senioren handelt. Sie saugt ihr Wissen wie ein Schwamm auf, fragt wenn etwas unklar ist oder sie Hilfe benötigt. So schafft sie es immer wieder, die Ergebnisse pünktlich und erfolgreich abzuliefern.

Aylin Gramer : Das handwerkliche Geschick liegt in der Familie

Wie Aylin Gramer sagt, liegt das handwerkliche Geschick in der Familie: „Mein Vater baut Häuser, und mir hat es auch schon immer Spaß gemacht, etwas mit meinen Händen zu schaffen.“ Nach der Ausbildung will sie entweder Augenoptik studieren oder eine Meisterausbildung absolvieren. Sandra Nowoisky würde es gern sehen, wenn sie in der Filiale bleiben würde. Momentan sind in der Apollo-Filiale in der Frankenfelder Chaussee vier Mitarbeiter und zwei Azubis beschäftigt.

Aylin Gramer gefällt es gut, Kunden zu beraten. Quelle: Margrit Hahn

„Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es besser ist, nach der Lehre in eine andere Filiale zu wechseln. Dort wo man gelernt hat, bleibt man meist für immer der Azubi“, sagt Ulf Schweizer. Er ist Ausbildungsbeauftragter in Berlin und betreut 117 Auszubildene aus Mecklenburg-Vorpommern bis Sachsen. „Ich wünschte mir mehr Auszubildene wie Aylin Gramer“, sagt er.

Dem Wunsch kann sich IHK-Ausbildungsberaterin Simone Kahle nur anschließen. Als Geschenk überreichte sie dem „Azubi des Monats“ ein T-Shirt, sowie Werbegeschenke, zu der auch eine Handwerkertasche gehörte. Simone Kahle erkundigte sich, wie die Ausbildung in Coronazeiten funktioniert. „Wir hatten zwischendurch einmal Online-Unterricht, das war ein bisschen schwierig. Mir hat der richtige Unterricht gefehlt. Ich bin froh, dass wir wieder zur Schule fahren können“, so Gramer.

Im Kammerbezirk der Handwerkskammer Potsdam stehen derzeit aktuell rund 850 freie Lehrstellen in 60 Ausbildungsberufen zur Verfügung, davon 13 im Ausbildungsberuf Augenoptiker.

Von Margrit Hahn