Luckenwalde

Am Mittwochabend fuhr ein BMW-Fahrer auf der B 101 zwischen den Ausfahrten Luckenwalde–West und Luckenwalde-Nord, als ein Dachs die Fahrbahn überqueren wollte. Dabei kam es zur Kollision von dem Fahrzeug mit dem Dachs. Am BMW entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 500 Euro. Das Tier blieb zunächst auf der Fahrbahn liegen, rappelte sich jedoch wieder auf und verschwand in unbekannter Richtung. Der BMW-Fahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Von MAZonline