Luckenwalde

Lange stand das ehemalige Gardinengeschäft am Luckenwalder Boulevard/Ecke Parkstraße leer, jetzt wird dort gewerkelt und umgebaut. Auf einer Fläche von 250 Quadratmetern zieht die Bäckerei Bubner dort ein und eröffnet noch in diesem Jahr ein Bäckerei-Café.

Bäckermeister Thomas Bubner führt das brandenburgische Familienunternehmen in vierter Generation. „Mein Uropa Eduard Bubner hat die Bäckerei im Jahr 1897 eröffnet und hatte nebenbei noch eine Landwirtschaft“, berichtet der 57-Jährige. Die ersten Brote wurden damals in Sonnewalde (Elbe-Elster) gebacken. Erst im Jahr 2005 zog das Unternehmen nach Doberlug-Kirchhain, dem heutigen Hauptsitz des Familienbetriebes.

Seit 1987 den Meisterbrief in der Tasche

Das Bäckerhandwerk wurde jeweils vom Vater an den Sohn weitergegeben. Thomas Bubners Vater führte die Bäckerei als Privatbetrieb durch die DDR-Zeit. Thomas Bubner absolvierte 1987 erfolgreich seine Meisterprüfung und stiegt als Teilhaber ins Geschäft ein. Der hundertprozentige Traumberuf war es anfangs für den Junior nicht, „aber ich habe ihn in der Ausbildung lieben gelernt“, so Bubner.

Bislang schon 20 Filialen in Brandenburg

„Wir haben uns dann Schritt für Schritt erweitert und etwa pro Jahr eine neue Filiale eröffnet“, berichtet der heutige Inhaber. Auch seine Frau Monika ist als gelernte Bäckerin mit im Geschäft. Heute betreibt die Bäckerei insgesamt 20 Filialen an mehreren Standorten im Land Brandenburg, so zum Beispiel in Herzberg und Finsterwalde, Großräschen und Elsterwerda, Lübben und Sonnewalde. Das Luckenwalder Bäckerei-Café wird die 21. Filiale.

Die Bäckerei Bubner zieht in Luckenwalde auf den Boulevard/Ecke Parkstraße. Quelle: Elinor Wenke

Insgesamt beschäftigt das Unternehmen inzwischen 300 Mitarbeiter. Die nächste Generation steht in den Startlöchern: Bubners Tochter (31) ist als studierte Betriebswirtschaftlerin in diesem Jahr mit ins Geschäft eingestiegen.

Roggen wird selbst angebaut

„Wir verstehen uns als klassischer Handwerksbetrieb. Unsere Produkte werden wie schon 1897 mit hauseigenem, selbstgezogenem Natursauerteig ohne Verwendung von künstlichen Backmitteln hergestellt und handgewirkt“, versichert Bubner. Und es gibt noch eine Besonderheit: „Wir bauen den Roggen für unsere Produkte selbst an.“ Auf 100 Hektar steht Roggen der Sorte „Conduct“, einer alten Sorte mit besonderer Qualität.

Der Innenausbau ist in vollem Gange. Quelle: Elinor Wenke

Von Gurkenbrot bis Buttermilch-Plinse

Neben Brot und Brötchen werden traditionelle Hefeblechkuchen angeboten. Für Freunde besonderer Brotsorten gibt es das „Gurkenbrot“ mit echten Spreewaldgurken oder auch die „Doberluger Klosterkruste“. „Und für Süßschnäbel bieten wir als Spezialität die Buttermilch-Plinse an“, stellt Bubner in Aussicht.

Leichte Küche zum Mittag

Neben Kaffee wird auch eine leichte Küche zum Mittag angeboten: Imbiss, Eintöpfe, Aufläufe, Nudelgerichte. Nach den Umbauarbeiten soll die Filiale im Dezember eröffnet werden. Acht bis zehn Mitarbeiter werden in Luckenwalde tätig sein. Weitere Mitstreiter werden gesucht, zum Beispiel Verkäufer, Mini-Jobber, Köche oder Systemgastronomen. Und die Bubners hinterlassen ihre Visitenkarte weiter in der Region: Im kommenden Jahr sollen Filialen in Jüterbog und Dahme eröffnet werden.

Info im Internet: www.bubner.de

Von Elinor Wenke