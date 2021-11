Luckenwalde

Es wird eines der größten Bauprojekte Luckenwaldes in den nächsten Jahren sein: Die Baustelle für die Sanierung der Plattenbauten auf der Burg wurde am Dienstag offiziell eröffnet. „Der Bauzaun steht schon und in den nächsten Wochen wird die Baustelleneinrichtung kontinuierlich wachsen“, sagt Frank Schmidt, Geschäftsführer der städtischen Wohnungsgesellschaft „Die Luckenwalder“.

Der große Parkplatz in der Salzufler Allee ist ab sofort gesperrt und wird zum Lager für Baumaterial. Quelle: Victoria Barnack

Viele benachbarte Anwohner und Pendler müssen dafür ab sofort auf den großen Schotterparkplatz in der Salzufler Allee verzichten. „Wir wissen, dass das für viele Menschen eine Umstellung ist“, sagt Andreas Schröder, Abteilungsleiter für den Bereich Wohnungswirtschaft. Wenn die Sanierung fertig ist – frühestens ab 2024 – soll die Fläche wieder als Parkplatz dienen und sich in das neue Parkraumkonzept der Stadt einfügen.

Wo jahrelang geparkt wurde, werden in den kommenden Monaten die Baumaschinen im Einsatz sein und sich das Baumaterial stapeln. „Gleichzeitig zur Baustelleneinrichtung beginnt die Entkernung aller Gebäudeteile gefolgt vom Abbruch der Eckgebäude“, erläutert Frank Schmidt.

Wohnungen auf der Burg in Luckenwalde werden heller

Die vier Ecken müssen weichen, weil sie den Umbauplänen der Wohnungsgesellschaft nicht gerecht werden. Denn die tragenden Wände sind so ungünstig angeordnet, dass sie den Vorstellungen von modernen, größeren, helleren Wohnungen im Weg stünden. „Nach dem Abriss werden sie als Neubauten wieder errichtet“, sagt Architektin Nicole Braune.

Nach denen neuen Plänen werden die alten DDR-Wohnungen bald nicht mehr wieder zu erkennen sein. Quelle: Victoria Barnack

Die Baupläne und das neue generationsübergreifende Wohnkonzept für das Quartier Burg hatte „Die Luckenwalder“ im September bei einem Tag der offenen Tür präsentiert (die MAZ berichtete). Vor dem Baustart sollten ehemalige Mieter und Interessierte einen letzten Blick in den DDR-Standardbau WBS 70 werfen können. Damals warteten die Bauherren nur noch auf die offizielle Zusage zur Förderung vom Land. „Die Fördermittel wurden nun bewilligt. Wir können loslegen“, sagt Geschäftsführer Frank Schmidt jetzt.

Insgesamt 33,4 Millionen Euro gibt es vom Land Brandenburg für den sozialen Wohnungsbau. Weitere 12,6 Millionen Euro steckt die Wohnungsgesellschaft selbst oder über weitere Finanzierer in das riesige Projekt. Insgesamt kostet die Sanierung des Plattenbaus damit voraussichtlich 46 Millionen Euro. „Wir haben bereits mit der aktuellen Entwicklung der Baupreise geplant“, sagt Schmidt. Die ersten Handwerker stehen zum Glück bereit und haben Preis-Bindefristen mit der Gesellschaft verlängert.

Die ersten Baumaschinen sind bereits vor Ort. Quelle: Victoria Barnack

Wenn in frühestens zwei Jahren alle Bauarbeiten beendet sind, werden auf der Burg 190 sanierte Wohnungen zur Verfügung stehen. „Davon sind 144 belegungsgebunden“, erklärt Geschäftsführer Schmidt. „Die Hälfte davon ist für Haushalte mit Wohnberechtigungsschein bestimmt und wird für eine Nettokaltmiete von 4,90 Euro pro Quadratmeter vermietet“, sagt er.

Die zweite Hälfte soll eine neue Zielgruppe ansprechen, nämlich die Mitte der Gesellschaft. „Denn was ist beispielsweise mit der Krankenschwester, die nur ganz knapp über der Grenze für den Wohnberechtigungsschein verdient“, sagt Schmidt. Für sie gibt es künftig eine Art Misch-Modell: Wer maximal 40 Prozent über dieser Einkommensgrenze liegt, kann für sechs Euro je Quadratmeter eine der 72 Wohnungen mieten.

Siedlungsdruck aus Berlin: 46 Wohnungen für den freien Markt für 8,50 Euro in Luckenwalde

Weitere 46 Wohnungen sollen dem freien Markt zur Verfügung stehen und 8,50 pro Quadratmeter kosten. Auch in diesem Bereich macht sich Bereichsleiter Andreas Schröder wenig Sorgen um Leerstand. „Der Wohnungsdruck aus Berlin ist inzwischen auch in Luckenwalde so stark zu spüren, dass wir kaum noch freie Wohnungen im Internet inserieren müssen“, sagt er. „Im Gegenteil: Oft werden sie über Wartelisten vergeben.“

Von Victoria Barnack