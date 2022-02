Luckenwalde

Polizisten stießen am Dienstagabend in der Weststraße in Luckenwalde auf einen Beutel mit Cannabisblüten, der im Bereich eines Hauseingangs lag. Bei der Befragung der dort anwesenden Personen gab sich dessen Besitzer zu erkennen.

Die Polizisten stellten die Cannabisblüten sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Von MAZonline