Schrubben, malern, Ersatzteile einbauen: In der Fläming-Therme in Luckenwalde war der Alltag in dieser Woche alles andere als gewöhnlich. Wo sich sonst Badegäste tummeln, herrschte gähnende Leere.

„Die erste Woche nach den Sommerferien nutzen wir für unsere Revision“, erklärt Betriebsleiterin Maxie Wohlauf. „Erfahrungsgemäß herrscht in dieser Zeit vergleichsweise wenig Publikumsandrang.“

Ein Blick hinter die Kulissen: Während der einwöchigen Revision putzen Mitarbeiter die leeren Becken, installieren technische Neuerungen und Handwerker bessern Schäden aus.

Dass die Gäste fehlen, bedeutet aber keine Langweile für die Mitarbeiter. „Das ganze Jahr über sammeln sich viele, oft kleine Arbeiten an, die wir in dieser Zeit erledigen können“, berichtet Wohlauf.

Therapie- und Erlebnisbecken komplett geleert

Fünf Tage lang werden kaputte Fliesen ausgewechselt, neue Duschköpfe installiert, die Tapeten und die Wandfarbe erneuert sowie der Beckenrand geschrubbt. „In diesem Jahr haben wir das Wasser aus dem Therapiebecken und aus dem großen Erlebnisbecken komplett abgelassen“, erläutert Frank Müller.

Insgesamt 500 Kubikmeter Wasser fassen sie beide zusammen, weiß der technische Leiter, der seit der Eröffnung vor 19 Jahren in der Fläming-Therme arbeitet. Insgesamt macht das eine halbe Million Liter.

Ungewohnter Anblick: Statt vom Rand aus arbeiten die Mitarbeiter der Fläming-Therme in dieser Woche im leeren Becken. Quelle: Victoria Barnack

„Erst jetzt kommen wir an alle Stellen zum Putzen oder für Reparaturen“, sagt Maxie Wohlauf. Das Wasser hat beispielsweise Ablagerungen an den Fliesen hinterlassen, vergleichbar mit Kalkresten in der heimischen Dusche oder Badewanne.

Auch Lampen, die unter Wasser für stimmungsvolles Licht sorgen, können nur während der Revision ausgetauscht werden. Bis zu drei Tage dauert es danach, die riesigen Becken wieder zu befüllen und das Wasser auf die richtige Temperatur von mehr als 30 Grad Celsius zu bringen.

Eine der kleineren Arbeiten: Nach einem Schaden sollen Maler das Wandbild vor dem Sportbecken wieder aufhübschen. Quelle: Victoria Barnack

„Das A und O für den ordentlichen Betrieb in der Fläming-Therme ist die richtige Wasserqualität“, erklärt Leiterin Wohlauf. Die große Revision nutzt man in der Fläming-Therme deshalb auch für Wartung und Pflege der Filter- und Pumpenanlagen. Einige von ihnen wurden in dieser Woche geleert, gereinigt und neu befüllt.

Bei der Revision lauern immer wieder Überraschungen

Damit Wasserqualität und Temperatur zur Wiedereröffnung am Montagmorgen wieder stimmen, ist der Zeitplan straff – trotz vorprogrammierter Überraschungen.

„Viele Dinge müssen wir während der Revision operativ entscheiden“, sagt Frank Müller, „zum Beispiel wenn ein Ersatzteil nicht lieferbar ist oder wir spontan einen externen Handwerker brauchen, der aber ausgebucht ist.“

Frank Müller ist technischer Leiter der Fläming-Therme in Luckenwalde. Quelle: Hartmut F. Reck

Zeitlich sieht es jetzt aber gut aus. „Von den Arbeiten, die noch übrig bleiben, wird der Gast nichts mitbekommen“, sagt Maxie Wohlauf.

Was die Besucher aber gern bemerken dürfen, ist nicht nur das saubere Becken. „Wir haben die Schließtage genutzt, um eine Mediensauna einzurichten“, berichtet die Betriebsleiterin.

Eine Mediensauna wurde während der Revision mit spezieller Licht- und Musiktechnik ausgestattet. Quelle: Victoria Barnack

Ein Farbwechsel bei der Beleuchtung und eine spezielle Musikanlage, die die Bänke zum Vibrieren bringen, sollen für ein ganz besonderes Saune-Erlebnis sorgen, zum Beispiel beim Mitternachtsaufguss mit Rockmusik.

