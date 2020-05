Steinkette vom Weichpfuhl entfernt

Luckenwalde

Mitarbeitern des städtischen Bauhofs haben am Mittwochvormittag die bunt bemalten Steine am Weichpfuhl eingesammelt. Insgesamt wurden 481 Exemplare gezählt. Die Steine werden auf vier Luckenwalder Einrichtungen verteilt. Jens Bunk, der Sozialarbeiter der Luckenwalder Grundschulen, hatte mit verschiedenen Einrichtungen gesprochen, um eine schöne Kulisse für die kleinen Kunstwerke zu finden. Der Hort Regenbogen, die Arndtschule, die Ebertschule und das Mehrgenerationenhaus der Diakonie haben sich um die Steine beworben und werden ihnen einen entsprechenden Platz einräumen.

Hier rechts ein Handy aus der „Steinzeit“ Quelle: Margrit Hahn

Michaela Hoffmann vom Grünflächenamt hatte schon vor einigen Wochen angekündigt, dass die Steine nicht auf Dauer am Weichpfuhl liegenbleiben können, da es sich um eine öffentliche Fläche handelt. Sie hatte der Steinkette eine Frist von zwei bis drei Wochen eingeräumt, die inzwischen vergangen ist. Für sie steht die Verkehrssicherungspflicht an erster Stelle. Die Steine seien eine Gefahrenquelle für Fußgänger und Radfahrer, zudem müsse jetzt auch der Rasen gemäht werden. Deshalb mussten die Steine jetzt weichen.

Steffi Barth und Sohn Jakob waren die Initiatoren der Steine-Aktion am Luckenwalder Weichpfuhl. Quelle: Margrit Hahn

Die Idee, die Steine entlang des Weichpfuhl zu legen, stammt von Steffi Barth. Die Luckenwalderin hat die Idee im Internet aufgegriffen und Kinder und Eltern dazu aufgerufen, während der Coronakrise, Steine zu bemalen und eine Kette um den Weichpfuhl zu legen. Sie ist selbst Mutter von zwei Söhnen und weiß wie schwierig es ist, den Nachwuchs bei Laune zu halten, wenn weder Kindergarten noch Schule besucht werden dürfen. Deshalb hatte sie gemeinsam mit ihrem siebenjährigen Sohn Jakob die Initiative ergriffen.

Die kleinen Kunstwerke wurde inzwischen vom städtischen Bauhof eingesammelt und umquartiert

Sie bemalten Steine und eine kurze Erklärung dazugelegt und gehofft, dass es vielleicht gelingt, die Kette um den gesamten Weichpfuhl zu legen. Nach und nach wurde es am Ufer des Teiches immer bunter. Nachdem die Stadt angekündigt hatte, dass die Wiese in Kürze gemäht werden muss, hatten sich fleißige Heinzelmännchen ans Werk gemacht und die Steine von der Wiese an den asphaltierten Fußweg gelegt.

Dieser farbenfrohe Stein gehörte wohl zu den schönsten der Kette. Quelle: Margrit Hahn

„Ich hätte mir gewünscht, dass die Aktion weitergeführt werden kann, zumal die Steine jetzt nicht mehr im Gras liegen“, sagt Steffi Barth. Da die Coronakrise noch nicht vorbei ist, hätten Kinder und Eltern auch in den kommenden Wochen noch ihre Kreativität beweisen können. Man hätte die Mädchen und Jungen am Ende auch dazu auffordern können, ihre Steine wieder wegzunehmen und als Erinnerung zu behalten. „Aber die Idee, sie an Schulen und Horte zu geben, finde ich auch gut“, sagt die Luckenwalderin.

Der Schwan auf dem Stein ist vermutlich nach dem Original-Schwan vom Weichpfuhl gezeichnet worden. Quelle: Margrit Hahn

Etliche Exemplare sind durch den Regen abgewaschen. Die meisten aber sind schön wie am ersten Tag. Es waren kleine und große Steine, runde und eckige, einfarbige und beschriftete – wahlweise mit Herzen, Blumen, Regenbogen, Tieren, Gesichtern oder Namen. Viele Spaziergänger, aber auch Eltern, die mit ihren Kindern den Spielplatz aufsuchen, werden die schönen bunten Steine am Weichpfuhl vermissen. Dafür werden sie aber in den Luckenwalder Einrichtungen gut aufbewahrt. „Irgendwie sind sie ein schönes Zeichen dafür, wie die Luckenwalder mit dieser verrückten Zeit umgegangen sind“, so Sonja Dirauf von der Pressestelle der Stadt Luckenwalde.

Kleine Kunstwerke auf Stein gemalt. Quelle: Margrit Hahn

„Unsere beiden Steine, die wir bemalt haben, sind leider nirgends mehr zu finden. Ich denke, die wurden in den Weichpfuhl geworfen“, bedauert der siebenjährige Jakob Barth. Dafür wird er sich immer daran erinnern, dass seine Mutter und er die Initiatoren dieser Aktion waren.

Von Margrit Hahn