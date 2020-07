Luckenwalde

Bernd Dreisicke hat die Landesgartenschau quasi direkt vor der Tür. Wer sich das Grundstück anschaut, versteht, warum der passionierte Gärtner seinen Urlaub am liebsten zu Hause verbringt. Der älteste Teil rund um das Wohnhaus ist 35 Jahre alt. Alles andere wurde nach und nach gestaltet. Dabei überlässt er nichts dem Zufall. Er hat Skizzen angefertigt und legt genau fest, was an welche Stelle gepflanzt wird. Und so grünt und blüht es fast das gesamte Jahr über.

Mit Liebe zum Detail gestaltet er die unterschiedlichen Bereiche seiner grünen Oase. Quelle: Margrit Hahn

Anzeige

Als 12-Jähriger wohnte Bernd Dreisicke in der Nähe eines Blumengeschäftes mit dazugehöriger Gärtnerei. Am liebsten verbrachte er dort nach der Schule seine freie Zeit, und so stand sein Berufswunsch schon lange fest. Er wurde Gärtner und betreibt seit Jahren die Pflanzenquelle in der Luckenwalder Fontanestraße. Auch, wenn er dort täglich mit Blumen, Stauden und Co. zu tun hat, kann er nicht genug bekommen und pflanzt und werkelt nach Feierabend in seinem eigenen Gärten weiter. Täglich verbringt er mindestens zwei Stunden in seiner grünen Oase, die mehr einem Park als einem Garten ähnelt.

Weitere MAZ+ Artikel

Reisen inspirierten den Gärtner

Bei den Reisen, die er nach der Wende zusammen mit seiner Frau Christel unternommen hat, schaute er sich Gärten in England, Holland und Belgien an und brachte immer wieder neue Eindrücke mit. Nicht alles konnte im eigenen Garten umgesetzt werden. „In England herrscht ein ganz anderes Klima. Da ist es viel feuchter als bei uns“, sagt der gebürtige Luckenwalder.

Überall findet man Farbakzente. Dabei überlässt der passionierte Gärtner nichts dem Zufall. Quelle: Margrit Hahn

Bernd Dreisicke schafft es, Pflanzen in der märkischen Sandwüste zum Wachsen und Gedeihen zu bringen. Allerdings geht nichts ohne Wasser. Seit einigen Jahren sorgt eine Beregnungsanlage für ausreichend Feuchtigkeit, trotzdem wünscht sich der Fachmann mehr Regen. Ein kleiner Fischteich hier und ein sprudelnder Brunnen dort sorgen für Auflockerungen zwischen den Blumeninseln, Stauden und Bäumen auf einer Fläche von insgesamt 2000 Quadratmetern.

„Alles, was im Geschäft nicht verkauft wird und in meinen Garten passt, kommt her“, so der Fachmann. Und so stehen zwischen all dem Grün etliche Figuren. „Wenn das hier alles zuwächst, schaut nur noch der Kopf heraus. Das habe ich mir in einem Garten in England abgeschaut“, fügt er hinzu.

Keine Pause für den passionierten Fachmann

Dass er sich hinsetzt und ausruht, kann nicht passieren. „Ich sehe sofort, was noch zu tun ist“, berichtet der zweifache Vater und zweifache Großvater. Der Mäh-Roboter entlastet ihn zwar. Dafür gibt es aber an anderer Stelle genug zu tun. So musste er extra einen Zaun ziehen, damit die Wildschweine nicht noch mehr Unheil anrichten. Das Borstenvieh macht ihm das Leben schon seit längerer Zeit schwer. Gleich danach kommen die Maulwürfe.

Wasser ist für ihn ein wichtiges Element in der Gartenlandschaft. Quelle: Margrit Hahn

Bernd Dreisicke hat seinen Garten auch schon für Interessierte geöffnet. An zwei Tagen kamen 140 Besucher. Obwohl es im Vorfeld ziemlich stressig war, weil er alles in bester Ordnung präsentieren wollte, waren die Kommentare der Besucher gleichzeitig Anerkennung für ihn. Die riesigen Rhododendronpflanzen, die verschiedenen Gräser, die Nadelgehölze und Zypressen kamen bei den Besuchern gut an. Da war er in seinem Element, konnte Fragen beantworten und Tipps geben. Viele Besucher haben selbst einen Garten und so war es ein reger Erfahrungsaustausch. Dreisicke sieht sich keinesfalls als allwissend und ist sich sicher, dass man von jedem etwas lernen kann.

Auch Gartenbewohner pflegt Bernd Dreisicke

Im Winter gibt er gut 100 Euro für Vogelfutter aus. Für ihn ist es gut angelegtes Geld, denn seine gefiederten Freunde bereichern den Garten nicht nur durch ihr Gezwitscher, sondern fressen auch Pflanzenschädlinge.

Hinsetzen und nichts tun kommt für Bernd Dreisicke im Garten nicht in Frage. Quelle: Margrit Hahn

Besonders stolz ist Dreisicke auf Raritäten wie die Blutsblume, den Pfefferkuchenbaum, den Maiglöckchenbaum und den Hängezeder, der wie eine Krake aussieht. Immer wieder schaut er nach Neuheiten, die es auf dem Markt gibt. Dann dauert es nicht lange und sie stehen auf seinem Grundstück.

Ein wunderschöner Blick durch die Gehölze auf die Freifläche. Quelle: Margrit Hahn

Überall auf dem Grundstück wird er von Rauhaardackel Sir Henry begleitet. Dabei ist der Vierbeiner so leise, dass Bernd Dreisicke aufpassen muss, dass er ihn nicht zwischen die Füße bekommt. Im Herbst vor dem ersten Frost muss der Gärtner zusehen, wie er alle nicht winterharten Pflanzen in Sicherheit bringt. „Dafür brauche ich meine Sackkarre oder meinen Schwiegersohn“, sagt er und lacht.

Der Fachmann gestaltet den Garten durch Höhen und Tiefen. Quelle: Margrit Hahn

Um den Kräutergarten kümmert sich seine Frau. Auf Obstbäume verzichtet Dreisicke. Bei schlechtem Wetter hat er vom Wintergarten einen fantastischen Blick auf den Garten. Die Bundesgartenschau im kommenden Jahr in Erfurt steht schon jetzt fest in seinem Terminkalender.

Von Margrit Hahn