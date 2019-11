Luckenwalde

Eine Bürgerin hat am Sonnabend gegen 21 Uhr die Polizei über eine hilflose Person informiert, die in der Rudolf-Breitscheid-Straße völlig betrunken am Straßenrand lag. Während die Polizisten dem 30jährigen Mann aus dem Allgäu helfen und seine Personalien feststellen wollten, schlug und trat er plötzlich auf die Polizisten ein. Die Beamten konnten ihn überwältigen und nahmen ihn in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Die Beamten blieben unverletzt. In den frühen Morgenstunden wurde der 30-Jährige wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

Von MAZonline