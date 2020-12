Luckenwalde

Ein Mann wollte am Mittwochnachmittag eine Salami im Supermarkt in der Neuen Beelitzer Straße stehlen und wurde dabei ertappt. Der 31-Jährige wurde daran gehindert, den Markt zu verlassen. In dessen Bauchtasche fanden Polizisten ein laut Waffengesetz verbotenes Messer und ein Gramm Cannabis.

Von MAZonline