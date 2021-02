Luckenwalde

Im Luckenwalder Seniorenstift Sankt Josef herrscht am Montagmorgen Ausnahmezustand und Erleichterung zugleich. Dort werden 140 Impfdosen gegen das Coronavirius verabreicht. Sowohl Bewohner der beiden stationären Bereiche und des betreuten Wohnens als auch die Mitarbeiter können sich immunisieren lassen. „Wir hatten uns lange um diesen Termin bemüht“, sagt Heimleiterin Gildis Promme. „Eine Mitarbeiterin saß nachts am Computer, um online einen Termin zu ergattern.“ Dann gab es am Freitagabend den Anruf, dass der Impfstoff doch nur für die Bewohner reicht.

Arzt Roland-Tobias Petretti kümmert sich einfühlsam um seine Impflinge aus dem Josef-Stift. Quelle: Elinor Wenke

„Wir waren natürlich geplättet, haben an dem Termin aber festgehalten“, so Gildis Promme. Dann am Montagmorgen die gute Nachricht: „Genügend Impfdosen wurden geliefert.“ Dann geht es zu wie in einem gut organisierten Krankenhaus. Bewohner werden der Reihe nach zu Fuß begleitet oder im Rollstuhl zu ihrem Impfzimmern gebracht. Vier Luckenwalder Ärzte und ihre Helferinnen haben sich freiwillig für den Impfdienst gemeldet: Lothar Niedrig und seine Frau Kristina Niedrig, Arne-Andreas Seemann sowie Roland-Tobias Petretti. Vor dem Piks überprüfen sie bei ihren Impf-Schützlingen noch einmal die Temperatur, klären über mögliche Nebenwirkungen auf und beruhigen mit einfühlsamen Worten oder einem Händedruck.

Arzt Arne Seemann impft eine Bewohnerin des Josef-Stifts. Quelle: Elinor Wenke

Doch in den allermeisten Fällen haben die Bewohner gar keine Angst. Sie nehmen die Spritze gelassen, diszipliniert und erleichtert hin. „Das macht mir nichts aus, da haben wir früher ganz andere Spritzen gekriegt“, sagt der 92-jährige Werner Eiserbeck. „Ich war schon immer ein Angsthase bei Spritzen“, gibt die 83-jährige Helga Gentsch zu. Doch ehe sie sich versieht, ist die Prozedur schon überstanden. Die Älteste unter den Impflingen ist Lieselotte Loesener mit 104 Jahren. Inge Glaser und Käte Schönicke aus dem Wohnbereich 2 warten indes nach ihrer Impfung im Beobachtungsraum noch eine halbe Stunde. Wohnbereichsleiterin Christine Seemann betreut sie, reicht Kaffee und andere Getränke, dann werden sie zurück auf ihre Zimmer gebracht.

Wohnbereichsleiterin Christine Seemann (M.) kümmert sich nach der Impfung im Beobachtungsraum um Inge Glaser (l.) und Käte Schönicke. Quelle: Elinor Wenke

„Wir haben bei unseren Bewohnern und deren Angehörigen eine sehr positive Resonanz auf das Impfvorhaben gehabt“, sagt Gildis Promme, die sich selbst auch impfen lässt. „Von 79 Bewohnern lassen sich 76 impfen“, konstatiert die 54-Jährige, „die meisten sind dankbar und erleichtert.“ Bereits im Dezember hatte die Einrichtung mit den Formalitäten begonnen und Einverständniserklärungen eingeholt. Für den Impftag selbst wurden drei Impfstraßen eingerichtet. „Es gibt heute weder Besucher noch Therapien, wir wollen das Impfen durchziehen“, sagt die Chefin. Sogar die Fußbodenleger der Tischlerei Dirk Schulze haben ihre Arbeit in die Nachtstunden verlegt, weil tagsüber um die Fahrstühle herum zu viel Gewusel herrscht.

Zwei Drittel des Personals lassen sich impfen

Von den 80 Mitarbeitern lassen sich zwei Drittel gegen das Coronavirus impfen. „Einige müssen heute verzichten, weil sie erst kürzlich ihre obligatorische Masernimpfung erhalten haben“, sagt Gildis Promme. Sie ist froh, dass es in ihrer Einrichtung bisher keinen Corona-Ausbruch gab. „In Sachen Sicherheit sind wir sehr akkurat“, versichert sie. So wird jeder einzelne Mitarbeiter vor jedem Dienstag sowie jeder Besucher per Schnelltest auf das Virus getestet.

Das Seniorenstift Sankt Josef in der Luckenwalder Schützenstraße. In drei Wochen gibt es die zweite Impfdosis. Quelle: Elinor Wenke

Bewohner und Angehörige hätten sich inzwischen an die Einschränkungen gewöhnt. „Aber es ist auch belastend. Bewohner dürfen ihre Angehörigen nur im Besucherzimmer empfangen und es fehlen einfach soziale Kontakte“, sagt Gildis Promme, die auf baldige Normalität hofft. In drei Wochen gibt es für alle aber erst mal die zweite Impfdosis.

Von Elinor Wenke