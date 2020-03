Bibliothek bietet Medienschleuse

Luckenwalde

Knapp 39.000 Medien stehen in der Luckenwalder Bibliothek im Bahnhof zur Verfügung, dazu kommen weitere elektronische Angebote. Doch wegen der Corona-Kontakteinschränkungen ist eine herkömmliche Ausleihe derzeit nicht möglich.

„Schwierige Zeiten erfordern neue Wege“, sagt Bibliothekschefin Heike Rosendahl und präsentiert ein neues Angebot der Einrichtung. Seit Montag ist eine Medienschleuse im kleinen Vorraum am Haupteingang eingerichtet. „Ab sofort kann man sich Medienpakete zusammenstellen lassen und diese in einem vorgegebenen Zeitfenster in unserer Medienschleuse kontaktlos abholen“, erklärt die Leiterin.

Bestellungen per Telefon, Mail oder online

Bestellungen können per Telefon, Mail oder online aufgegeben werden. Nach Eingang der Bestellung suchen die Mitarbeiter zum Folgetag die gewünschten Bücher, Hörbücher, Spiele und anderes zusammen und verbuchen die Medien auf dem Leserkonto des jeweiligen Nutzers.

Verpackt werden die Medienpakete in Papiertüten. Die Abholstation im Vorraum ist montags, mittwochs und freitags von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Erste Resonanz

„Die ersten Reaktionen kamen erstaunlich schnell“, resümiert Heike Rosendahl. Sie und ihr Mitarbeiter Uwe Lorke haben für Montagvormittag bereits die ersten zehn Tüten bestückt. „Die Wünsche gehen querbeet durch die Medienlandschaft.“ So werden Bücher, Hörbücher oder Filme für die ganze Familie gewünscht. Aber auch DS-Spiele zum Ausleihen und die beliebten Tonie-Figuren mit Hörspielchip stehen bereit.

Mit Hinweisschildern wird auf die Sicherheitsvorkehrungen verwiesen. Quelle: Elinor Wenke

Per Hinweisschild werden die Abholer gebeten, einzeln einzutreten. „Wir werden zunächst schauen, wie es läuft“, sagt die Chefin, „gegebenenfalls müssen wir den Abholern konkrete Zeiten zuordnen.“

Das Betreten der Bibliothek, die Rückgabe von ausgeliehenen Medien und der persönliche Kontakt zum Personal sind leider tabu. Leseratten können aber auch weiterhin die elektronischen Angebote der Bücherei nutzen.

Angebote rund um die Uhr

Die eBook-Ausleihe steht 24 Stunden rund um die Uhr zur Verfügung. Zum Downloaden von eBooks, Audiobooks und eJournals ist nur ein Login mit dem Bibliotheksausweis notwendig. Auch „filmfriend“ –das Filmportal für Bibliotheken – steht Tag und Nacht zur Verfügung. „Hier kann man sich bequem den Lieblingsfilm streamen und über die Endgeräte nutzen“, empfiehlt Heike Rosendahl.

Alle noch nicht angemeldeten interessierten Bücherwürmer haben jetzt die Möglichkeit, sich unkompliziert in der Bibliothek registrieren zu lassen. Das Anmeldeformular gibt es unter www.bibliothek.luckenwalde.de.

Die Luckenwalder Bibliothek im Bahnhof ist für den direkten Kontakt derzeit geschlossen. Quelle: Elinor Wenke

Heike Rosendahl hofft, dass bald wieder der gesamte gewohnte Service geboten werden kann. Denn immerhin registrierte sie im vergangenen Jahr mehr als 40.300 Besuche in der Bibliothek, das sind rund 3400 Besuche im Monat. Laut Statistik wurden 2019 mehr als 63.000 Medien ausgeliehen – durchschnittlich mehr als 5200 monatlich.

Sie selbst hält sich während der Corona-Abschottung mit Laufen, Radfahren und natürlich einem guten Buch fit. „Ich lese gerade von John von Düffel ,Goethe ruft an’. Der Autor kommt am 10. Oktober zur Langen Nacht der Bibliotheken in Teltow-Fläming zu uns und liest aus seinem neuen Buch ,Der brennende See’“, berichtet Heike Rosendahl.

Ihren Mitarbeiter Uwe Lorke zieht es bei schönem Wetter in der Freizeit vor allem mit dem Fahrrad in die Natur.

Von Elinor Wenke