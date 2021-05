Luckenwalde

Erfolgreich hat das Team des E-Werks Luckenwalde via Crowdfunding Geld gesammelt, um eine außergewöhnliche Opernperformance nach Luckenwalde holen zu können: „Sun & Sea“ wurde 2019 auf der Biennale in Venedig mit dem Goldenen Löwen für den besten nationalen Beitrag ausgezeichnet. Die von drei Künstlerinnen gemeinsam konzipierte Performance wurde nun aufgrund der Corona-Situation vom 5. und 6. Juni auf den 17. und 18. Juli verlegt. Voraussichtlich am 15. Juni wird der Ticketverkauf starten können. Über die Facebook-Seite des E-Werks und die Homepage www.kunststrom.com wird dazu informiert.

Strandidyll mit Arien

Regisseurin Rugille Barzdžiukaite, Autorin Vaiva Grainyte und Komponistin Lina Lapelyte wollen das alte Stadtbad dann in eine Strandlandschaft verwandeln. Auf dieser tummeln sich Leute, wie sie jeder von Ausflügen an einen Strand kennt: ein älteres Paar, spielende Kinder, die Strandschönheit, eine Clique Jugendlicher. Sie spielen mit Smartphones, lesen, dösen, essen Eis. Ihre Gedanken und Gespräche dringen den Performance-Besuchern in Form von Liedern an die Ohren.

Im bedeutenden Bau der Moderne

Ein verlassenes Schwimmbad sei eine der Ortsvisionen für „Sun & Sea“ gewesen, als sie planten, es 2019 in Venedig zu zeigen, sagen die Künstlerinnen über die in Luckenwalde geplante Aufführung. Kuratiert wird „Sun &Sea“ von Lucia Pietroiusti, die überdies im September die nächste „Power Night“ im E-Werk kuratieren wird.

Das alte Stadtbad befindet sich direkt neben dem E-Werk, das seit 2019 als stromproduzierendes Kunstzentrum Furore macht. Architekt des 1928 eröffneten Stadtbades war Hans Hertlein, der damit eines der spannendsten Gebäude der Architektur der Moderne in der Region schuf. Hertlein entwarf auch Kirchen und war vor allem in der Industriearchitektur profiliert – sein Schaltwerk-Hochhaus für Siemens in Berlin wurde Europas erstes Fabrikhochhaus.

Von Karen Grunow