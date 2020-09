Luckenwalde

In der Martin-Luther-Straße in Luckenwalde hat am Mittwochabend gegen 21.50 Uhr ein Komposthaufen gebrannt. Das Feuer griff auch auf eine angrenzende Hecke über. Die Eigentümer konnten den Brand selbst löschen, bevor die Feuerwehr eintraf, wie die Polizei am Donnerstag mitgeteilt hat.

Von MAZonline