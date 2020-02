Die Brandruine Haag 12 wurde stabilisiert

Luckenwalde

Ein halbes Jahr ist der Großbrand in der Industrieruine im Haag 12/Ecke Grabenstraße in Luckenwalde her. Es war einer der spektakulärsten und größten Feuerwehreinsätze in Luckenwalde im vergangenen Jahr. Seitdem war die ehemalige Fabrik Formdrehteile einsturzgefährdet und weiträumig abgesperrt. Viele Autofahrer, aber auch Unternehmer in der Grabenstraße können es kaum erwarten, dass die Straße endlich wieder frei ist. Die Forderung, wenigstens die Gehwege für Fußgänger zugänglich zu machen, hatte man aus Sicherheitsgründen abgelehnt.

Sanierungsarbeiten fast abgeschlossen

Die vom Landkreis veranlassten Sicherungsarbeiten an der denkmalgeschützten ehemaligen Fabrik Haag 12 in Luckenwalde sind nahezu abgeschlossen. Durch den Ringbalken sei das Bauwerk ausgesteift. Auch das Dach aus querliegenden Stahlträgern mit Trapezblech trage zur Stabilisierung des Gebäudes bei und schützt vor Niederschlag. Der nordwestliche Giebel wurde zusätzlich durch mehrere Anker gesichert. An der Entwässerung wird derzeit gearbeitet. Sie steht kurz vor der Fertigstellung.

Arbeiten am Lastenaufzug stehen noch aus

Kritisch sei noch der Zustand des rückwärtigen Lastenaufzugs, dessen Sicherung in der kommenden Woche in Angriff genommen werden soll. Bei der nächsten Bauberatung wird sich abzeichnen, wann das Gerüst komplett abgebaut werden kann und die Arbeiten abgeschlossen werden. Momentan ist das Gerüst zur Hälfte abgebaut. Auf MAZ-Anfrage heißt es seitens der Unteren Denkmalschutzbehörde, dass sich die Kosten für die Maßnahmen am Haag 12 erst nach deren Abschluss genau beziffern lassen. Ende des vergangenen Jahres wurden die Kosten für die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen nebst Rüstarbeiten auf 265 000 Euro geschätzt.

Die Immobilie befindet sich in einem Eigentümerwechsel, bei dem nicht so recht klar scheint, ob noch der bisherige oder der neue Eigentümer in der Verantwortung ist. Der neue potenzielle Eigentümer hatte kurz vor dem Brand angekündigt, das Gebäude sanieren zu lassen, um dort Wohnungen zu bauen. Zwölf bis 15 Millionen sollten investiert werden.

Von Margrit Hahn