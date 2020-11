Luckenwalde

Der Tierpark in Luckenwalde ist seit Montag dieser Woche coronabedingt für Besucher geschlossen. Neuzugang gibt es trotzdem. Sechs Schafe, der vom Aussterben bedrohten Rasse „Kärntner Brillenschafe“ haben sich inzwischen gut eingelebt. Dafür hat Tierparkchef Philipp Herrmann gesorgt, der die Brillenschafe zur Begrüßung drückte und küsste. „Wir müssen uns ja schließlich kennenlernen“, sagt Herrmann.

Ursprünglich wurden die Tiere bereits im Sommer erwartet. Dafür ging es jetzt aber ganz schnell. Der Züchter rief an, dass er sich auf den Weg nach Luckenwalde machen würde. „Um 18 Uhr traf er ein. Wir haben dann Scheinwerfer aufgestellt, um die Tiere besser abladen zu können“, berichtet Herrmann. Die Hälfte der Brillenschafe hat der ehemalige Besitzer dem Tierpark gesponsert.

Tierparkleiter Philipp Herrmann liebkost die neuen Tierparkbewohner. Quelle: Margrit Hahn

Der Name Brillenschaf ist auf die schwarz gefärbten Ringe um die Augen zurückzuführen. Auch die Ohren sind von den Spitzen her schwarz gefärbt. „Wir haben überlegt, ob wir Fielmann als Paten für unsere Schafe gewinnen können. Sie dürften dann auch Namen für die Tiere aussuchen“, sagt Herrmann weiter. Vorerst gibt es sechs weibliche Tiere. Demnächst soll aber ein Bock hinzukommen.

Umzug geplant

Der Neuzugang wurde vorübergehend auf dem ehemaligen Ziegen-Areal untergebracht. Dort steht auch ein Stall, der den Tieren Unterschlupf bietet, wobei es die Schafe gewohnt sind, das ganze Jahr über im Freien zu verbringen. Demnächst ziehen die neuen Tierparkbewohner um und werden gegenüber ihr Domizil beziehen, dorthin, wo jetzt noch die Esel hausen. Im Frühjahr kommenden Jahres werden die Brillenschafe werden dann geschoren. „Das ist auch interessant für unsere Auszubildenden, die dadurch Erfahrungen sammeln kann“, fügt Herrmann hinzu.

Lieblingsspeise: Saftiges Gras

Am liebsten mögen Brillenschafe saftiges Gras. Sie fressen aber auch Heu. „Wir haben festgestellt, dass es Feinschmecker sind. Jedes Heu schmeckt ihnen nicht“, berichtet der Tierparkchef. Ansonsten bekommen sie Getreide oder Gemüsereste. Die Schafe sind unterschiedlich alt, das älteste mit fünf Jahren ist die Oma der Gruppe. Drei Schafe sind mittleren Alters und zwei sind in diesem Jahr zur Welt gekommen.

Auch wenn der Tierpark für Besucher geschlossen ist, haben die Mitarbeiter ordentlich zu tun. Besonderes Augenmerk wird derzeit auf die Baustellen gelegt. Trotzdem hoffen alle, dass im Dezember wieder geöffnet werden darf. In den Sommermonaten haben sich viele Besucher solidarisch mit dem Tierpark gezeigt. Dadurch sind die Besucherzahlen nicht gar zu sehr in den Keller gerutscht. So ganz verstehen kann Herrmann die Schließung hier nicht, denn in benachbarten Bundesländern wie Berlin, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern sind Zoos geöffnet.

Von Margrit Hahn