Luckenwalde

Am Mittwochabend schließen die Buden auf dem Luckenwalder Boulevard. Aufgrund der neuen Verordnung und der ansteigenden Infektionszahlen hat der Stadtmarketingverein in Abstimmung mit den Behörden entschieden, die Stände zu schließen und abzubauen. „Wir sind sehr froh und dankbar, dass wir zwei Wochen lang zumindest eine kleine Alternative zum Weihnachtsmarkt bieten konnten“, so Elisabeth Thiemann, Geschäftsstellenleiterin des Stadtmarketingvereins. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Buden bis einschließlich Sonnabend geöffnet sein sollten.

Von Margrit Hahn