Luckenwalde

Über eine Spende von 600 Euro können sich Mitarbeiter und Nutzer der Luckenwalder Tafel freuen. Denise Schwab (r.) von der Burgwall-Apotheke übergab die Finanzspritze an Tafelchefin Angelika Böck. Die Apotheke hatte im Vorjahr Kalender an ihre Kunden ausgegeben, die dafür eine kleine Spende berappen konnten. „Manche zeigten sich sehr großzügig“, berichtete Denise Schwab, so dass 415 Euro zusammenkamen. Apothekenchef Gordon Rosch stockte auf 600 Euro auf.

Die ehrenamtlichen Tafel-Mitarbeiterinnen Monika Hähnel (l.) und Sabine Buder. Quelle: Elinor Wenke

„Davon können wir die Werkstattrechnung von 550 Euro für ein Auto bezahlen“, freute sich Angelika Böck. Monatlich fast 2.000 Kilometer sind die Tafelmitarbeiter mit den beiden Fahrzeugen auf Achse.

Von Elinor Wenke