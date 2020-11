Luckenwalde

Die Stadt Luckenwalde will außerplanmäßig 47.700 Euro zur Verfügung stellen, um CO2-Ampeln für alle städtischen Schulen, die Kitas und Jugendeinrichtungen sowie zwei Luftreinigungsgeräte anzuschaffen. Einem entsprechenden Beschlussvorschlag stimmten die Stadtverordneten zu.

Nicht überall maschinelle Belüftung

Anlass für das Vorhaben ist die angespannte Corona-Situation, in der regelmäßiges Lüften zu den wichtigsten Sicherheitsregeln gehört. Da nicht in jeder Schule oder Kita jeder Raum mit einer maschinellen Belüftung ausgerüstet ist, muss manuell per Fenster gelüftet werden, heißt es in der Beschlussbegründung.

Virenkonzentration wird nicht gemessen

Um unangenehmes Dauerlüften zu vermeiden, muss regelmäßig der Bedarf zum Stoß- oder Querlüften ermittelt werden. Das will die Stadt mit Hilfe der sogenannten CO2-Ampeln erreichen. Die Geräte sind nicht in der Lage, die Virenkonzentration in der Raumluft zu messen, wohl aber die Konzentration an Kohlendioxid. Vereinzelt gebe es in städtischen Schulen, Kitas und Sporthallen Räume, die nicht ausreichend belüftet werden können, weil zum Beispiel die Raumgeometrie ungünstig ist oder zu wenige Fenster vorhanden sind. Dort sollen die Luftreinigungsgeräte zum Einsatz kommen.

Auch die Kitas in freier Trägerschaft sollen in den Genuss der CO2-Ampeln kommen, erklärte Stadtplanungsamtsleiter Peter Mann in der Stadtverordnetensitzung auf Anfrage von Tom Ritter (Grüne). „Wir wollen mobile Ampeln anschaffen, die flexibel eingesetzt werden können“, sagte Mann. 75 Ampeln sollen insgesamt an den drei Grundschulen zum Einsatz kommen, 25 an der Oberschule, weitere in den Kitas.

Eine Ampel kostet rund 190 Euro. Der Finanzbedarf von 47.700 Euro soll auf Vorschlag der Verwaltung aus der Mehreinnahme der allgemeinen Schlüsselzuweisung gedeckt werden. Außerdem hat das brandenburgische Bildungsministerium inzwischen signalisiert, für CO2-Ampeln Geld aus Mitteln des betrieblichen Gesundheitsmanagements für Schulen zur Verfügung zu stellen.

Geduld gefragt

Kleiner Wermutstropfen: „Wir müssen diese Leistung ausschreiben und die Ampeln sind nachgefragte Artikel“, sagte Mann, „das kann einige Wochen in Anspruch nehmen.“ Möglicherweise werden die Geräte also erst im kommenden Jahr zur Verfügung stehen.

