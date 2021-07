Luckenwalde

Nach den trüben Wochen des Corona-Lockdowns will die Stadt Luckenwalde in Sachen Bühnen-Kultur wieder einen Lichtblick bieten und ein Signal senden: „Wir sind noch da und wieder da und starten neu durch“, sagt Andreas Kitzing vom städtischen Kulturamt. Das Amt hatte innerhalb kurzer Zeit unter dem Titel „Sommer Spezial“ drei völlig verschiedene Sonderveranstaltungen für die Studiobühne des Luckenwalder Stadttheaters organisiert. Am Sonnabend war Wolfram Huschke mit seinem Cello zu Gast.

Zum vierten Mal in Luckenwalde

Fast 70 Veranstaltungen im Theater mussten während des Lockdowns abgesagt werden; für viele wurde ein neuer Termin gefunden. Für die jetzigen Sondertermine wurden kurzfristig Künstler gefunden, die das Stadttheater schon gut kennen und vorläufig keine Chance hätten, noch in das aktuelle Programm zu rutschen. „Wolfram Huschke war schon drei Mal in Luckenwalde, zuletzt vor zehn Jahren“, erklärt Kitzing.

Verhaltene Resonanz

Die Resonanz auf das neue Kulturangebot ist noch verhalten. Rund 40 Gäste hatten sich für Sonnabend die Tickets besorgt, gut 70 hätten es sein können. „Es ist schwierig, das Publikum wieder anzulocken und dann noch mitten im Sommer“, räumt Kitzing ein. „Viele sind im Urlaub, andere noch vorsichtig.“

Wolfram Huschke und sein Publikum auf der Studiobühne. Quelle: Elinor Wenke

Obwohl die Stadt ein Hygienekonzept hat, das Theater gut belüftet wird und die Sicherheitsabstände eingehalten werden können, sei die Unsicherheit erstaunlich groß. „Wir erhalten viele Fragen zu den Corona-Regeln“, sagt Kitzing. Dabei sind die Lockerungen spürbar. Maske muss nur am Eingang, an der Bar und auf dem Weg zum Platz getragen werden. „Das Publikum scheint sich ein bisschen von der Kultur entwöhnt zu haben“, mutmaßt Kitzing und hofft, dass die Menschen wieder Neugier und Lust auf Theater entwickeln.

Wolfram Huschke kommuniziert mit seinem Publikum. Quelle: Elinor Wenke

Einige konnten es hingegen kaum erwarten wie Christa Nowakowski aus Luckenwalde. Die 84-Jährige ist Stammgast im Stadttheater und hatte am Sonnabend ihre Bekannte Annelore Müller mitgebracht. „Ich habe die ausgefallenen Musikveranstaltungen sehr vermisst“, sagte die ehemalige Musiklehrerin und begeisterte Zupfinstrumentenspielerin.

Cellist Wolfram Huschke auf der Studiobühne im Stadttheater Luckenwalde. Quelle: Elinor Wenke

Wolfram Huschke spielte nicht einfach sein Cello, er erzählte mit seiner Musik ganze Geschichten. Der 56-jährige studierte Musiker switchte zwischen Akustik- und Electronic-Cello hin und her, entlockte seinen Saiten Möwengeschrei genauso wie Türenknarren und hastige Schritte. Er umspielte die Liebesgeschichte zwischen einem unterkühlten Norddeutschen und einem südländischen Temperament, zauberte Töne, die man dem Cello gar nicht zugetraut hätte und kommunizierte direkt mit seinem Publikum. Weil Christa Nowakowski das laute elektronische Cello dann doch nicht so mochte, zelebrierte er für sie eigens eine musikalische „sanfte Kopfschmerztablette“. Für Heidi und Margot gab es einen derben Blues und allen anderen versprach er hinsichtlich der Bässe: „Im Kartenpreis inbegriffen ist eine Ganzkörpermassage.“

Von feinfühlig bis ohrenbetäubend

Mal improvisierte Huschke feinfühlig und langsam, dann wieder temperamentvoll und ohrenbetäubend bei einem Mix zwischen „Johann Sebastian Bach und Jimi Hendrix“. Seine Vorliebe scheint den lauten Tönen zu gelten. „Ja, das muss braten“, spornte er sich selbst bei seinem „Sommergewitter“ an.

Wolfram Huschke im Gespräch. Quelle: Elinor Wenke

Die Reaktionen im Publikum waren gemischt. „Ich schätze sehr, was er alles kann“, befand Christa Nowakowski zum Schluss, „aber das ist nicht mein Ding.“ Andere wippten begeistert mit den Beinen mit und applaudierten. Die meisten waren wohl froh, endlich wieder Kultur hautnah erlebt zu haben. Das dritte Sommer Spezial gibt es am 24. Juli mit der Gruppe MTS.

Von Elinor Wenke