Luckenwalde

Wer in Teltow-Flämings Kreisstadt einen ambulanten Chirurgen aufsuchen will oder muss, hat derzeit schlechte Karten. Die einzige Praxis mit einem niedergelassenen Chirurgen in Luckenwalde – im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) des KMG Klinkums in der Saarstraße/Schützenstraße – ist seit Jahresende dicht. Auch dort musste man in der Vergangenheit teils lange Wartezeiten in Kauf nehmen, doch nun geht nichts mehr.

Nachfolger gesucht

„Doktor Alexandre Malkov hat uns auf eigenen Wunsch zum 31. Dezember 2020 verlassen“, teilt Sascha Nenninger, Regionalleiter der KMG-Unternehmenskommunikation, mit. „Aktuell befinden wir uns im Nachbesetzungsprozess und haben schon eine Reihe von konstruktiven Gesprächen geführt“, erklärt Nenninger. Sobald es Neuigkeiten zur Nachbesetzung gebe, werde die Öffentlichkeit informiert.

Anzeige

Vertretung mit Umwegen

Wer dennoch ambulante chirurgische Hilfe in Anspruch nehmen muss, hat nun weite Umwege in Kauf zu nehmen. In der Zwischenzeit übernehmen Mirko Werner in der Praxis für Chirurgie in der Industriestraße 4 in Trebbin (Telefon 03 37 31/30 35 10) sowie Ute Stahn in der Badergasse 2 in Jüterbog (Telefon 0 33 72/4 44 96 40) die Vertretung. Trebbin ist von Luckenwalde knapp 20 Kilometer entfernt, Jüterbog etwa 13 Kilometer. Patienten werden um vorherige Kontaktaufnahme gebeten.

D-Arzt in der Praxis

Ganz leer steht die chirurgische Praxis am Luckenwalder MVZ aber nicht. In deren Räumen ist laut Nenninger für Arbeits-, Wege- und Schulunfälle die D-Arzt-Vertretung im KMG Klinikum Luckenwalde untergebracht. D-Arzt ist Thomas Kaschewsky, Chefarzt der Klinik für für Unfallchirurgie und Orthopädie.

Patienten können zu bestimmten Sprechzeiten Auskünfte einholen. Quelle: Elinor Wenke

Damit befugte Patienten beispielsweise Auskünfte aus ihren Patientenakten erhalten können, sind die Sprechstundenhelferinnen in der Praxis von Alexandre Malkov zu folgenden Sprechzeiten erreichbar: Montags von 8 bis 12 Uhr und donnerstags von 8 bis 12 Uhr. Patienten können sich mit ihrem Anliegen telefonisch unter 0 33 71/61 14 84 oder per Mail unter mvz-luckenwalde-chirurgie@kmg-kliniken.de an die Praxis wenden.

Gänzlich zufrieden dürften die Patienten damit nicht sein. Nenninger versichert dennoch: „Patienten, die bei Doktor Malkov in Behandlung waren, wurden im Vorfeld zum Weggang des Arztes informiert.“ Mit den Vertretungskollegen seien die Abstimmungen getroffen und ein Aushang veröffentlicht worden. Auch auf der Praxis-Webseite wird darüber informiert.

Von Elinor Wenke