Luckenwalde

Claudia Zimdahl ist als Physiotherapeutin in der Rehaklinik in Bad Belzig tätig. Sowohl im Job als auch in ihrer Freizeit ist ihr Sauberkeit wichtig. Und so hat sie sich vor kurzem entschieden, sich als selbständige Jemako-Vertriebspartnerin ein zweites Standbein zu schaffen. „Ich bin der Ansicht, wenn man von einem Produkt so überzeugt ist, kann man es auch mit gutem Gewissen weiterempfehlen“, sagt die 34-Jährige. Aus eigenem Erleben weiß sie, dass Putzen nicht unbedingt zu den Lieblingsbeschäftigungen gehört. Sie hatte vorher keine Ahnung, was es mit der Fasertechnologie von Jemako auf sich hat. Ähnlich wie bei einer Tupperparty wurden ihr die Vorteile bei einer Putzparty aufgezeigt. Mich hat besonders beeindruckt, dass man keine Chemie verwendet. Die meisten Oberflächen werden nur mit Wasser gereinigt“, berichtet sie.

Den Alltag erleichtern

Als Mutter von zwei Kindern achtet sie auch auf ein sauberes Zuhause. Mit den multifunktional einsetzbaren Tüchern putzt sie Küche, Fenster und Badezimmer. „Ich kann die Tücher und Pads anschließend in der Waschmaschine waschen und anschließend wieder benutzen“, erklärt die gebürtiger Luckenwalderin. Für sie ist das umweltbewusst und nachhaltig. Am liebsten hätte sie auch schon eine Putzparty organisiert, doch aufgrund der Coronakrie ist das nicht möglich. Und so nutzt sie das Internet, um durch virtuell auf sich aufmerksam zu machen. „Mein Ziel ist es, Menschen den Alltag leichter zu machen“, fügt sie hinzu. Die Zeit, die sie einspart, verbringt sie nun mit ihrer Familie. Ihre beiden Kinder Marie und Matteo freuen sich darüber.

Anzeige

Schmutzig machen, kein Problem

Vor einiger Zeit sind sie von Genshagen nach Luckenwalde gezogen. So sind die Kinder näher bei den Großeltern und können auch die Urgroßeltern öfter sehen. Bei Gertraud und Horst Zimdahl gibt es im großen Garten immer etwas zu entdecken. Und die Uroma scheut sich auch nicht davor, mit der Sieben- und dem Sechsjährigen auf allen Vieren durch den Garten zu kriechen. Dass Wichtigste ist ihnen, dass es den Kindern gut geht. Sich schmutzig zu machen, ist kein Problem, denn Mama Claudia weiß ja, wie das mit dem Saubermachen am besten funktioniert. mh

Von Margrit Hahn