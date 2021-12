Luckenwalde

Im Luckenwalder Senioren-Stift Sankt Josef ist es zu einem größeren Corona-Ausbruch gekommen – trotz Impfung. Das bestätigt Heimleiterin Gildis Promme gegenüber der MAZ.

Corona-Infektion auf einen Wohnbereich begrenzt

Die Infektionen mit dem Coronavirus wurden Ende November festgestellt. „Insgesamt haben sich 20 von 79 Heimbewohnern infiziert sowie fünf Mitarbeiter“, konstatiert Gildis Promme. „Bei allem Kummer gibt es zwei gute Nachrichten: Wir konnten die Infektionen auf einen Wohnbereich begrenzen und seit fünf Tagen gibt es keinen positiven Test mehr.“

Von den 79 Heimbewohnern im Pflegebereich sind kaum eine Handvoll ungeimpft, aus unterschiedlichen Gründen. Alle Bewohner, die sich jetzt angesteckt haben, sind laut Promme geimpft. „Aber wir gehörten Anfang Februar zu den Ersten, die die Spritze gegen das Coronavirus bekommen haben. Leider sind nicht alle schon durchgängig geboostert“, bedauert die 55-Jährige.

Ein Bewohner verstorben – erkrankte Mitarbeiter waren geimpft

Einer der Infizierten, ein 87-Jähriger, ist im Zusammenhang mit seiner Covid-19-Erkrankung leider verstorben. „Die anderen betroffenen Bewohner zeigen nur leichte Symptome, wie eine Erkältung“, beschreibt Gildis Promme. Nicht ganz so bei den Mitarbeitern, zwei von ihnen hat es härter getroffen. Alle erkrankten Mitarbeiter waren geimpft; überhaupt haben vom gesamten Personal nur zwei Beschäftigte keinen Piks gegen das Coronavirus.

Gildis Promme und ihre Einrichtung sind dafür bekannt, dass Hygieneregeln und Auflagen konsequent eingehalten werden, manchmal schärfer als es die Vorschriften vorsehen. Schon lange, bevor es eine 3G-Regel am Arbeitsplatz gab, mussten sich die Beschäftigten im Josef-Stift vor jedem Dienstantritt testen lassen. Wie das Coronavirus dennoch eingeschleppt werden konnte, ist der Heimleiterin ein Rätsel. „Wir sind uns fast sicher, dass es nicht aus dem eigenen Hause kommt“, sagt Gildis Promme und betont: „Ich bin nur erschrocken, wie schnell sich das Virus dann doch ausgebreitet hat.“

Besuchsverbot in betroffenem Wohnbereich

Das Infektionsgeschehen hat bittere Auswirkungen auf Heimbewohner, Besucher und Personal. Angehörige hatten sich auch an die MAZ gewandt, weil sie ihre Familienmitglieder nicht mehr besuchen dürfen. „Der Wohnbereich wurde natürlich isoliert“, sagt Promme. Mitarbeiter dürfen nur in voller Schutzkleidung in dem Bereich agieren. „Die Bewohner dürfen in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt ihre Zimmer nicht verlassen, sofern sie in der Lage sind, das zu verstehen. Es ist wirklich hart“, so Promme. Denn irgendwann seien es die betagten Menschen leid nur fern zu sehen und allein zu sein.

Besuche in nicht betroffenem Wohnbereich erlaubt

Angehörige von Bewohnern des nicht betroffenen Wohnbereichs dürfen diese besuchen, allerdings nur unter strengen Regeln. Seit November muss jeder Besucher nicht nur ein Impf- oder Genesenen-Zertifikat vorlegen, sondern auch einen Negativtest oder sich vor Ort testen lassen. „Wir legen jedem Besucher dringend nahe, Maske zu tragen, Abstand zu halten, sich nicht zu umarmen oder zu küssen“, bittet die Heimchefin.

Warten auf PCR-Test-Ergebnis

Nach fünf Tagen ohne Neuansteckungen wurden bei allen Betroffenen auch am Dienstag wieder PCR-Tests durchgeführt. „Wenn diese wieder negativ sind, dürfen die Bewohner wieder ihre Zimmer verlassen“, stellt Gildis Promme in Aussicht. „Dann beraten wir mit dem Gesundheitsamt weitere Schritte“, so Promme. Ein Problem hat sie jedoch weiterhin: Ihr fehlt indes das Personal an allen Ecken und Enden.

