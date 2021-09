Luckenwalde

Ganz spontan nach der Arbeit kam Marlen Mielke an einem Nachmittag ins Impfzentrum. „Dass man keinen Termin mehr brauchte, fand ich gut“, sagt die Hohenseefelderin. Am Donnerstagnachmittag kam sie erneut in die Luckenwalder Fläminghalle für ihre Zweitimpfung. Dass sie um 15.30 Uhr eine der letzten Impfdosen überhaupt bekommen würde, wusste sie vorab nicht. „Glück gehabt“, sagt sie, „sonst hätte ich einen Termin in einer Arztpraxis machen müssen. So ist es doch viel einfacher.“ Inzwischen ist das einzige Impfzentrum in Teltow-Fläming geschlossen. Insgesamt wurden 77.744 Impfungen verabreicht.

Die erste Technik wurde bereits am Donnerstag abgebaut. Quelle: Victoria Barnack

Impfzentrum Luckenwalde eröffnete am 2. Februar

„Wir schließen das Impfzentrum mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt Silke Neuling. Als Leiterin des Corona-Krisenstabs im Landkreis TF war sie für die Organisation maßgeblich verantwortlich. Am 2. Februar war das Impfzentrum in Luckenwalde eröffnet worden. Damals gab es Moderna – genauso wie beim letzten Piks für Marlen Mielke am Donnerstag.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Dass das Impfzentrum in Teltow-Fläming funktionieren würde, davon waren wir immer überzeugt“, resümiert Neuling. „Womit wir nicht rechnen konnten: Gerade als der Impfstoff ausreichend zur Verfügung stand, ist die Impfbereitschaft der Menschen gesunken. Das ist schade.“

Tatsächlich startete das Impfzentrum auf Sparflamme. Termine gab es nur für priorisierte Gruppen, darunter vor allem Senioren. Den ersten Piks bekam eine 88-jährige Luckenwalderin. Termine waren zu dieser Zeit rar wie Goldstaub. „Viele ältere Menschen kamen über die Hotline oder das Internet durch ihre Kinder oder Enkel an einen Impftermin“, berichtet Christoph Janoschek vom DRK, der das Impfzentrum in Luckenwalde geleitet hat.

Lesen Sie auch Nur jeder Zweite in Teltow-Fläming ist geimpft

Der älteste Impfling, berichtet er, war eine 101 Jahre alte Frau. „Ich hatte hier viele Erlebnisse, die ich nicht vergessen werde“, sagt Janoschek. „Vor allem sind es die vielen erleichterten Gesichter der Geimpften, die ich in den ersten Wochen im Wartebereich gesehen habe.“

Leere Stühle: In den vergangenen Wochen war das Impfzentrum in Luckenwalde nicht mehr ausgelastet. Quelle: Victoria Barnack

So begehrt die Impftermine anfangs waren, so leer sind die Plätze in den letzten Tagen gewesen. „Wir haben wochenlang darauf gewartet, dass endlich alle Priorisierungen aufgehoben werden und dass es genug Impfstoff für alle gibt“, sagt Janoschek. „Und dann, als es soweit war, blieben die Leute aus.“

Bis zu über 1000 Impflinge am Tag

Die schönsten Tage im Impfzentrum waren für ihn auch die anstrengendsten: Mehrere hundert Menschen täglich kamen in den Spitzenzeiten, an einigen wenigen Tagen sogar über 1000. „Für das Team war das unglaublich motivierend“, sagt Janoschek. Neben Kollegen vom DRK unterstützten auch die Johanniter, eine Sicherheitsfirma und die Bundeswehr im Impfzentrum.

Lesen Sie auch Im August übernahm der Landkreis das Impfzentrum

Einmalig sei diese große Zusammenarbeit, sagt Krisenstabsleiterin Silke Neuling. Auch die Stadt Luckenwalde spielte eine entscheidende Rolle, indem sie die Halle monatelang für Leistungs- und Breitensportler sperrte und sie dem Land und Kreis für das Impfen vermietete.

Silke Neuling: Gute Zusammenarbeit mit allen Akteuren

Über die Zusammenarbeit kann Neuling nur Gutes berichten. „Im Nachhinein möchte man fast sagen: Gern wieder. Aber eine Pandemie wünscht sich niemand von uns noch einmal“, sagt sie. „Ich wünsche mir aber, dass sich alle Akteure eine Erkenntnis behalten: Mit vielen Gleichgesinnten kann man auch eine so große Aufgabe in relativ kurzer Zeit bewältigen.“

Kurz vor 16 Uhr war Marlen Mielke eine der letzten Wartenden im Impfzentrum. Quelle: Victoria Barnack

Um 16 Uhr am Donnerstag endete die letzte Öffnungszeit des Impfzentrums. Fast zeitgleich durfte Marlen Mielke die Fläminghalle als eine der letzten Impflinge verlassen.

Corona-Inzidenz sinkt in TF aktuell wieder

Während sie mit diesem Thema vorerst abgeschlossen hat, stehen für Silke Neuling schon die nächsten Aufgaben an. Der Krisenstab trifft sich inzwischen wieder regelmäßig. In TF war die Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt auf über 60 gestiegen, aber sinkt aktuell wieder. „Die Zahlen sind auf einem guten Weg und brauchen uns momentan nicht beunruhigen“, sagt Neuling auch mit Blick in die Krankenhäuser. An der Impfquote müsse man aber weiter arbeiten, um im Winter nicht auf die nächste Coronawelle zuzusteuern. „60 Prozent Geimpfte reichen nicht aus“, erklärt sie.

Zahlen und Fakten Insgesamt 77.744 Impfdosen wurden vom 2. Februar bis zum 23. September im Impfzentrum Luckenwalde verabreicht. Die ersten Impfdosen kamen vom Hersteller Moderna. Bis Donnerstag wurden sie über 14.700 Mal verimpft. Die meisten Impfdosen kamen vom Hersteller Biontech, insgesamt rund 52.500. Mit Astrazeneca-Impfungen gab es zwischenzeitlich die meisten Probleme und deshalb nur halb so viele Zweitimpfungen wie Erstimpfungen. Insgesamt waren es trotzdem fast 10.000. In den letzten Wochen wurde auch der Impfstoff von Johnson & Johnson genutzt. Davon ist nur eine Impfung für den vollständigen Schutz nötig. Sie kam genau 499 Mal zum Einsatz. Auch Drittimpfungen von Menschen mit Vorerkrankungen und im hohen Alter gab es im Impfzentrum zuletzt: 68 Mal mit Biontech und 40 Mal mit Moderna.

Dass sie sich ein Ende der Pandemie herbeisehnt, hat mehrere Gründe. Unter anderem hat Neuling als Amtstierärztin von TF derzeit auch mit der Afrikanischen Schweinepest zu kämpfen. Einen ausgiebigen Urlaub konnte sie sich schon lange nicht mehr erlauben. Den wiederum will Christoph Janoschek im Oktober nachholen. „Vorher sind wir noch eine Woche mit dem Abbau beschäftigt“, sagt er. Am Sonntag will er sich das Impfzentrum zum ersten Mal in einer anderen Funktion ansehen: Dann wird im Foyer gewählt.

Von Victoria Barnack