Luckenwalde

Wer sich für die bevorstehenden Ostertage auf das Coronavirus testen lassen möchte, hat in Luckenwalde selbst am Gründonnerstag die Auswahl. Und auch am Ostersonnabend besteht die Möglichkeit dazu. Das DRK-Haus des Ehrenamtes in der Neuen Parkstraße 18 ist donnerstags von 10 bis 15 Uhr geöffnet und am 1. April einmalig bis 19 Uhr.

Die Spitzweg-Apotheke in der Fontanestraße bietet kostenlose Schnelltests am Gründonnerstag von 11 bis 18 Uhr und am Ostersonnabend von 9 bis 13 Uhr an. In der Burgwall-Apotheke am Burgwall kann man sich am 1. April in der Zeit von 9 bis 18 Uhr testen lassen und am Ostersonnabend in der Zeit von 9 bis 14 Uhr.

Anmeldungen sind nicht erforderlich: Nach 15 bis 20 Minuten erhält man ein schriftlich bestätigtes Ergebnis.

Von Elinor Wenke