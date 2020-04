D-Beschlag in Insolvenz in Eigenverwaltung – Produktion geht weiter

Luckenwalde

Das Luckenwalde Unternehmen D-Beschlag fertigt seit mehr als 25 Jahren Zierbeschläge vor allem für die deutsche Möbelindustrie aber auch für den internationalen Großhandel. Wenn es nach Geschäftsführer Holger Schmidt geht, soll das auch so bleiben. Allerdings befindet sich das Unternehmen derzeit in Insolvenz in Eigenverwaltung. Dadurch habe das Unternehmen die Chance über drei Monaten zu zeigen, dass es selbst aus der Krise kommt, erklärt Schmidt.

Hier in der Produktionhalle wird derzeit im Dreischichtsytem produziert. Quelle: Margrit Hahn

Die chinesische Stahlproduktion hat in den vergangenen zehn Jahren die Preise immer weiter gedrückt. „Dafür hätten wir nicht mal das Rohmaterial einkaufen können“, so Schmidt. Bisher wurden in Luckenwalde fast ausschließlich Griffe aus Stahl produziert. Dann wurde die Produktion auf Aluminium umgestellt. „Wir haben teilweise in neue Maschinen investieren müssen. Das führte zu Problemen mit den Banken“, sagt Schmidt. Am 4.März ist D-Beschlag Luckenwalde in die Eigenverwaltung gegangen.

Silvia Fetter ist seit sieben Jahren im Unternehmen tätig. Quelle: Margrit Hahn

Nach wie vor arbeiten 90 Mitarbeiter am Standort An der Krähenheide im Schichtsystem. Viele von ihnen halten der Firma seit mehr als 20 Jahren die Treue. Produziert wird in sechs Hallen, die in verschiedene Bereiche wie Galvanik, Schleiferei und Lackiererei aufgeteilt sind. „Momentan ist es so, dass wir die Arbeit kaum schaffen. Bis Ende Mai läuft alles wie bisher. Wie es nach Corona aussieht, müssen wir sehen“, fügt Schmidt hinzu.

Lackierer Marco Wagner sorgt dafür, dass die Griffe eine schöne Farbe bekommen. Quelle: Margrit Hahn

Ein Problem sei, dass die Möbelgeschäfte wochenlang geschlossen waren. D -Beschlag liefert vorwiegend für die Küchenmöbelproduktion, die über einen längeren Zeitraum geplant wird. „Das könnte uns zugute kommen“, so der Geschäftsführer. Zudem haben die Chinesen ihre Produktion in den vergangenen Wochen auf Grund der Krise gedrosselt, auch dass könnte sich für die Luckenwalder als Vorteil erweisen. Momentan wird im Drei-Schichtsystem und auch am Wochenende gearbeitet, um die Maschine auszulasten. „Später wird wieder in zwei Schichten gearbeitet“, kündigt der 77-Jährige an.

Blick in die Galvanik Quelle: Margrit Hahn

Gefertigt wird nicht nur in Serie. Auch individuelle Kundenwünsche werden berücksichtigt und exklusiv hergestellt. Die Luckenwalder bringen auch ihr eigenes Design auf den Markt. Zwölf Wochen dauert es bis ein Prototyp in Serie gehen kann. Bei manchen Griffen gibt 4000 verschiedene Varianten. D-Beschlag Luckenwalde ist einer der letzten Betriebe in Deutschland, die solche Griffe bauen. Derzeit sind Edelstahloptik und schwarz beschichtete Modelle besonders gefragt.

Doch die Mode ändere sich ständig und somit auch die Farben, so Schmidt. Werden die Küchen dunkler, werden dementsprechend auch die Griffe dunkler. Schmidt wünscht sich, dass der Markt stabil bleibt. „Wir werden im Sommer einige Dellen bekommen. Doch wenn wir die überstehen, hat das Unternehmen eine gute Zukunft“, schätzt der Unternehmer ein.

Eine Auswahl an Griffen ist im Verwaltungsgebäude ausgestellt. Quelle: Margrit Hahn

Wie Produktionsleiter Horst Pfeiffer berichtet, wird es in den kommenden Wochen einige Umstrukturierungen innerhalb der Produktionsstätte geben, um lange Wege zu vermeiden. So könne effektiver gearbeitet werden. Insgesamt verlassen im Schnitt 24 000 Teile pro Woche die Firma.

Von Margrit Hahn