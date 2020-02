40 Jahre Kita „Sunshine“ in Luckenwalde

Luckenwalde

Die Kita „Sunshine“ in Luckenwalde besteht seit 40 Jahren. Kitaleiterin Elvira Zimdahl ließ die vergangenen Jahre während einer Feierstunde Revue passieren. Dazu hatte sie auch ehemalige Erzieher und die damaligen Kitaleiterin Margit Hampel eingeladen.

Am 25. Februar 1980 wurde die Einrichtung durch den Rat der Stadt Luckenwalde für 32 Kinder eröffnet. Es war eine Teileröffnung, denn der Bau war längst nicht abgeschlossen.

„Die Partei hatte gemeldet, dass die Kinderkrippe fertig sei, und wir mussten alles putzen. Uns kamen Kollegen aus anderen Einrichtungen zu Hilfe, damit der Termin überhaupt gehalten werden konnte“, berichtet Margit Hampel. Der Hausmeister sorgte mit einem Tauchsieder für warmes Wasser, damit bei der Kälte die Fenster überhaupt geputzt werden konnten.

Architekt Stephan Holtz (r.) führt die Gäste durch den Anbau. Quelle: Margrit Hahn

Zur Eröffnung der Kinderkrippe „Zum Freibad“ brachte der Bürgermeister 1980 einen Alpenveilchentopf und 50 Mark. Allerdings forderte die Stadträtin das Geld gleich zurück, weil es aus einem anderen Fond stammte. „Wir haben uns darüber köstlich amüsiert“, so Margit Hampel.

Schwierige Startbedingungen

Nicht so lustig fanden die Erzieher, dass sie kurz nach der Eröffnung 16 Säuglinge aufnehmen mussten. Die Räume waren zwar mit übrig gebliebener Tapete tapeziert , aber mittendrin befand sich ein großer Sandhaufen, den die Bauarbeiter liegengelassen hatten. „Der Sandhaufen war festgefroren“, erinnert sich die einstige Kitaleiterin.

Die Kinder zeigen das Märchenstück „Frau Holle“. Quelle: Margrit Hahn

Margit Hampel weiß auch, warum die Einrichtung nicht lange Kinderkrippe „Zum Freibad“ hieß. „Wir wollten, dass die Einrichtung einen richtigen Namen bekommt. Damals fand die Sommerolympiade in Moskau statt. Mischka war in aller Munde, und so haben wir an den Botschafter geschrieben, ob wir die Kita so nennen dürfen“, fügt sie hinzu.

Die Gäste sind begeistert von der Aufführung der Mädchen und Jungen. Quelle: Margrit Hahn

Anhand einer Powerpoint-Präsentation berichtete Elvira Zimdahl über die Entwicklung des Hauses. So wurde die Einrichtung 1993 von der Stadt an das DRK in freie Trägerschaft übergeben. Zu dieser Zeit waren 18 pädagogische Mitarbeiter sowie sieben technische Kräfte wie Reinigungskräfte, Hauswirtschaftler und Köche in Vollzeit tätig. Es gab Zeiten, in denen es um die Kita auf Grund von Geburtenrückgängen schlecht stand. Doch letztendlich blieb sie bestehen.

Wie es sich für einen Geburtstag gehört, gab es Geschenke. Bürgermeisterin Elisabeth Herzog- von der Heide brachte ein Trampolin für die Kleinsten. Quelle: Margrit Hahn

Seit 1993 ist die Einrichtung eine Integrationskita. Vor 16 Jahren wurde sie in Kita „Sunshine“ umgetauft. Heute bietet sie 20 Plätze für Kinder mit Beeinträchtigungen. Insgesamt werden 140 Kinder von 23 Erziehern und zwei Azubis betreut.

Elvira Zimdahl (l.) und Margit Hampel. Quelle: Margrit Hahn

In den 40 Jahren wurden immer wieder bauliche Veränderungen vorgenommen. Daran hat sich nichts geändert. Vor zwei Jahren wurde auf dem Grundstück ein Spatzenhotel errichtet, da dringend Kitaplätze benötigt wurden. Seit September vergangenen Jahres entsteht dort ein Anbau. Wenn dieser fertig ist, können insgesamt bis zu 200 Kinder betreut werden. Architekt Stephan Holtz führte Interessierte am Dienstag durch den 600 Quadratmeter großen Rohbau.

Mehrzweckraum für Aktivitäten

„Hier entsteht ein Mehrzweckraum, der soll die Mitte des Hauses sein“, erklärte er. So müssen Kinder, Eltern und Erzieher bei Veranstaltungen wie Theateraufführungen oder Weihnachtsfeiern künftig nicht mehr in den Keller, sondern können den großen, hellen Raum dafür nutzen. Die Gruppen- und Sanitärräume der Kindergartenkinder befinden sich im oberen Geschoss.

Die Mitarbeiter der Kita Sunshine hatten eine Ausstellung vorbereitet. Quelle: Margrit Hahn

Die Kleinen im Krippenbereich werden im Gartengeschoss untergebracht. „Sie können sich frei bewegen und haben die Möglichkeit, jederzeit in den Garten zu gehen, um die Natur zu erleben. Die Kinder werden diese Räume lieben“, prophezeit der Architekt. Noch in diesem Jahr soll der Anbau bezugsfertig ein.

Von Margrit Hahn