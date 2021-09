Luckenwalde

Der deutsch-französische Krieg war ein Ereignis, das „für die beidseitigen Völker nicht gerade verbindend verlaufen ist“, wie Dietmar Bacher, DRK-Kreispräsident, es formulierte. 1870 bis 1871 kämpften die deutschen Verbündeten gegen die Franzosen – immer mit dabei: das Deutsche Rote Kreuz. Die damals gerade mal sieben Jahre alte Gesellschaft wurde mit dem Krieg auf die Probe gestellt, „im wahrsten Sinne des Wortes“, fügt Harald-Albert Swick vom DRK.

Gegründet wurden die Gesellschaften 1863 aufgrund der Forderungen de Schweizer Geschäftsmannes Henry Dunant. Dieser wurde 1859 Zeuge des Krieges von Solferino und war von den Gräueltaten so erschüttert, dass er in die Gründung von Hilfsgesellschaften, die schon zu Friedenszeiten bestehen und auch im Falle eines Krieges Verwundeten helfen können, vorschlug. Dabei sollten diese neutral sein und alle Verwundeten egal welcher Herkunft versorgen.

Das war die Geburtsstunde der Roten Kreuz Gesellschaften. In jedem Land wurden sie aufgebaut, um sowohl medizinische Versorgung leisten zu können als auch Spenden für die Hinterbliebenen der Soldaten zu sammeln.

Ausstellung läuft bis 5. November

Im deutsch-französischen Krieg waren die Roten Kreuz Gesellschaften wohl die einzige Komponente, die die im Streit liegenden Länder verband. Vom 6. September bis zum 5. November findet man im Haus des Ehrenamts des DRKs eine Ausstellung über das DRK im besagten Krieg. Sowohl deutsche als auch französische Zeugnisse aus der Zeit hat Rainer Schlösser zusammengetragen. Das Gründungsprotokoll des französischen roten Kreuzes, Portraits, Medaillen und Bücher sammelte er.

Ganz besonders ist wohl die Geschichte über August Brüggemann. Der Luckenwalder verstarb in einem Lazarett in Tübingen. Die Leiterin des Sanitätsvereins, Mathilde Weber schrieb seine Geschichte nieder und nahm Kontakt zu seiner Familie in Luckenwalde auf.

Vertreter der französischen Botschaft bei Eröffnung dabei

Bei der Eröffnungsfeier der Ausstellung trug Heidemarie Migulla, ehemalige Vorsitzende der Luckenwalder Stadtversammlung, die Geschichte Brüggemanns vor. Auch von französischer Seite aus wurde die Ausstellung beglückwünscht.

Ausstellung im DRK-Museum Luckenwalde zum deutsch-französischen Krieg 1870/71: Gründungsurkunde des französischen Roten Kreuzes Quelle: Antonia Engel

„Die deutsch-französische Freundschaft ist für viele ein großes Vorbild“, berichtet Bernard Ludwig von der Französischen Botschaft. Auch wenn es fast 100 Jahre gedauert hat, um die Wunden von diesem Krieg und den zwei darauffolgenden zu heilen, „werden wir weiter aufeinander zugehen, wie es immer hilfsbewusst und hilfsbereit das DRK tat“.

Von Antonia Engel