Daniela Siegert eröffnet Praxis für Allgemeinmedizin

Daniela Siegert eröffnet am 2. Juni ihre Praxis in der Fontanestraße 16a in Luckenwalde. Die Fachärztin für Allgemeinmedizin war bisher in der Friedensstadt Glau tätig. Durch die neuen Räume in der Kreisstadt hat sie die Möglichkeit, das medizinische Angebot zu erweitern. Ihr Wunsch war es, ein Zentrum für integrative Medizin zu schaffen.

Die 50-jährige bietet neben der normalen Schulmedizin auch Homöopathie und Akupunktur an. Mit Ärztin Anke Schirmer und drei ausgebildeten Medizinischen Fachangestellten an ihrer Seite sowie einer Hauswirtschaftlerin ist ihr Team vorerst komplett. Eine weitere Ärztin soll noch hinzukommen, die neben der Schulmedizin auch über Erfahrungen in der Komplementärmedizin verfügt.

Praxis für die gesamte Familie

In der neu eröffneten Praxis kann die gesamte Familie behandelt werden – vom einjährigen Kind bis zum hochbetagten Patienten. Neben U-Untersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen und ABI-Messungen sind umfangreiche Maßnahmen zur Schmerztherapie möglich. Neben Akupunktur sind das Osteopressur nach Liebscher und Bracht, Kinesio-Tapes, Schröpf-sowie Strombehandlung. Daniela Siegert und ihre Mitarbeiter übernehmen auch die Versorgung chronisch kranker Patienten, die unter anderem an Diabetes oder Asthma leiden.

Angebot von Akutsprechzeiten

„Ich habe festgestellt, dass der Bedarf an Hausärzten in Luckenwalde sehr groß ist“, sagt Daniela Siegert. Es ist ihr allerdings nicht möglich, allen Wünschen gerecht zu werden, da sie einige Patienten aus der Praxis in Glau übernimmt. Um die Wartezeiten zu minimieren und Patienten nicht unnötiger Ansteckungsgefahr auszusetzen, bietet sie täglich außer donnerstags von 8 bis 9.30 Uhr Akutsprechzeiten an. Ab 10 Uhr werden dann Patienten mit Termin behandelt. Am Donnerstag gibt es eine Akutsprechstunde von 17 bis 18 Uhr für Berufstätige.

Farbenfroher Anstrich

Daniela Siegert hat darauf Wert gelegt, dass die Praxisräume einen farbenfrohen Anstrich bekommen. Zudem hat die Waldliebhaberin Bilder von Bäumen angebracht. Der Behandlungsraum für Kinder ist liebevoll ausgestattet. Die Kinder bekommen in der Praxis keine Süßigkeiten, sondern einen Stein. „Einige von ihnen haben schon eine richtige Steinsammlung“, so Siegert.

Von Margrit Hahn