Luckenwalde

Olaf Wendel hat eine Dankeschön-Aktion für Mitarbeiter des Luckenwalder KMG Klinikums ins Leben gerufen. Er und seine Familie waren begeistert von der Initiative des Fußball-Nationalspielers Ilkay Gündogan im Kreis Heinsberg.

„Helfen und Danke sagen kann so einfach sein“, so der Kolzenburger. Am Sonnabend startete er einen Aufruf auf Facebook. Seine Idee: Dem Luckenwalder Pflegepersonal und Ärzten ein kleines Ostergeschenk ins Nest zu legen. „Besonders in Zeiten wie diesen ist es wichtig, zusammenzuhalten. Ich denke, es tut allen gut, dass wir aneinander denken“, sagt Elektromeister. Die Ostereier, die er gekauft hat, wurden von Tochter Lara beschriftet.

Abgabeschluss ist Mittwochmittag

Die Resonanz auf seinen Aufruf ist groß. Einige Luckenwalder Händler und Gewerbetreibende haben ihre Unterstützung bereits zugesichert. Es können aber noch weitere Firmen oder Privatpersonen mitmachen. Die Luckenwalder Werbe-Factory erklärte sich bereit, die Osterüberraschungen entgegenzunehmen. Unternehmen, die größere Chargen an Süßigkeiten oder Präsenten übrig haben, können diese noch bis Mittwochmittag bei der Werbe-Factory in der Bahnhofstraße 11 in Luckenwalde (in der ehemaligen Papptellerfabrik) abgeben. Auch Gutscheine sind willkommen.

Der Frisiersalon Kathaleya will beim Verpacken helfen. „Wichtig ist aus hygienischen Gründen, dass alles, was abgegeben wird, original verpackt sein muss. Wer sich privat beteiligen möchte, sollte eine fertig gepackte Ostertüte abgegeben, um die Werbe-Factory zu entlasten. „Einiges ist bei uns schon angekommen“, freut sich Ina Jahnel-Werner von der Werbe-Factory.

Die Osterüberraschungen sollen am Sonnabend an die Luckenwalder Klinik übergeben werden.

Von Margrit Hahn