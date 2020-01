Weil mit dem alljährlichen Frühjahrsputz in der Stadt noch lange nicht genug getan ist, haben die Luckenwalder sich erstmals auch gleich zu Jahresbeginn dem öffentlich entsorgten Müll angenommen. Am Sonntag machten sich einige Bürger auf den Weg, um an verschiedenen Stellen der Stadt Unrat einzusammeln.