Luckenwalde

Die beliebte Stadtbuslinie in Luckenwalde soll künftig auch an den Wochenenden fahren. Auch die Ortsteile Kolzenburg und Frankenfelde sollen einbezogen werden. Bisher verkehrt die Linie der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming montags bis freitags im Stundentakt. Über einen entsprechenden Antrag der Fraktion Linke/BV zur Ausweitung des Angebotes beraten die Stadtverordneten am kommenden Dienstag.

Meinungen gehen auseinander

Doch die Meinungen der Fraktionen gehen noch auseinander. Denn neben der Erweiterung der Linie auf Samstage und Sonntage fordern die Linken für die zusätzlichen Fahrten auch eine kostenlose Nutzung für die Fahrgäste. Dazu soll die Verwaltung die Kosten für den Haushalt abschätzen.

Erik Scheidler (Linke) Quelle: Margrit Hahn

Erst nach den Prüfergebnissen der Verwaltung sollen abschließend die Stadtverordneten über eine anteilige Kostendeckung entscheiden. „Ziel ist es, Einwohner und Touristen zu motivieren, mehr den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen“, erklärte Erik Scheidler (Linke) im Stadtentwicklungsausschuss. Mit der Fahrt zum Nulltarif würde eine große Hemmschwelle genommen.

Verwaltung gegen Nulltarif

Die Stadtverwaltung unterstützt generell das Ansinnen, den Citybus auch am Wochenende fahren zu lassen. Aber Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide (SPD) hält weder kostenlose Fahrten für sinnvoll noch die Forderung, dass die Stadt allein für die zusätzlichen Kosten aufkommen soll. „Für den öffentlichen Nahverkehr ist der Landkreis zuständig, der diesen unter anderem durch die Kreisumlage der Kommunen finanziert“, sagte die Rathauschefin. Außerdem zahlt die Stadt bereits einen jährlichen Zuschuss zur Stadtlinie. Und für sozial schwache Inhaber des Sozialpasses gelten ohnehin spürbare Ticket-Rabatte.

Der Stadtbus fährt bislang montags bis freitags im Stundentakt. Quelle: Elinor Wenke

Norbert Jurtzik (SPD) ist für den Einsatz des Stadtbusses am Wochenende. „Mir ist allerdings unverständlich, warum die Linie kostenlos sein soll“, sagte er. „Wir würden damit dauerhaft einen neuen Kostenstand schaffen, der zu Lasten anderer Dinge geht.“ Seiner Meinung nach würden Touristen nicht durch den jetzt geltenden moderaten Ticketpreis abgeschreckt werden.

Erik Scheidler verteidigte das Ansinnen: „Wir sollten die touristischen Akteure mit einbeziehen mit dem Ziel, dass Touristen klimaneutral in die Stadt kommen können.“

Walbrach: „Kostenneutral geht nicht“

Dem widersprach Nadine Walbrach (CDU): „Klimaneutral und kostenneutral, das passt nicht zusammen.“ Walbrach befürwortet die Wochenend-Linie, ist aber gegen den Nulltarif. „Attraktionen wie die Skaterbahn sind schon kostenfrei, da muss es nicht auch noch der Bus sein“, sagte sie. Eine Kostenneutralität sei nicht zu stemmen, auch mit Beteiligung des Landkreises nicht, sagte sie. Jurtzik pflichtete ihr bei: „Klimaneutral werden wir nicht, indem wir einen zusätzlichen Bus fahren lassen“, erklärte er.

Anja Jürgen: „Nicht alles auf den Kreis abwälzen“

Anja Jürgen (LÖS) ist dagegen, die zusätzlichen Kosten nur auf den Landkreis abzuwälzen. „Durch die Senkung der Kreisumlage hat die Stadt immerhin rund eine Million Euro mehr zur Verfügung“, sagte sie. „Die könnte man zum Teil für den Nahverkehr einsetzen.“ Dass dieser auf das Wochenende ausgeweitet wird, befürwortet auch sie. Ausschussvorsitzender Peter Gruschka (SPD) wies darauf hin, dass die Finanzierung des öffentlichen Nahverkehr generell geregelt ist.

Noch keine Abstimmung

Da die Antragsteller nach der Sitzung des Ordnungsausschusses den Beschlusstext noch einmal geändert hatten und sich einige Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses außerstande sahen, ad hoc eine Entscheidung zu treffen, wurde über den Antrag noch nicht abgestimmt. Er wurde stattdessen zur Beratung in die Stadtverordnetenversammlung empfohlen.

Von Elinor Wenke