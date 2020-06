Luckenwalde

Wegen der unklaren Corona-Lage war im März in der Luckenwalder Stadtverordnetenversammlung entschieden worden, die Sitzungen der beratenden Ausschüsse auszusetzen. Die Situation ist bis heute so und bleibt auch über die Sommerpause bestehen. Erst für den 10. August ist die nächste Ausschusssitzung anberaumt.

Zeitnahe Sitzungen gewünscht

Klingt sehr nach vernünftiger Gesundheitsprävention, gefällt aber nicht jedem. So will Stadtverordnete Anja Jürgen (LÖS) in einer schriftlichen Anfrage wissen, auf welcher Rechtsgrundlage die Ausschüsse abgesetzt wurden und weiter ausgesetzt sind. Im Interesse des Informationsaustauschs plädiert sie für die Fortführung von Ausschusssitzungen oder für die zeitnahe Einberufung zusätzlicher Beratungen.

Im Rathaus finden derzeit keine Ausschusssitzungen statt. Quelle: Elinor Wenke

Die Ausschüsse hätten einen bedeutenden Stellenwert in der Erarbeitung von Themen. „In der Stadtverordnetenversammlung ist eine umfassende Diskussion, wie sie zur ordentlichen Erarbeitung von Beschlüssen nötig ist, nicht möglich und nicht gewollt“, gibt Anja Jürgen zu bedenken. Sie verweist auf offenen Themen wie den Antrag der Linken/BV zur Gedenk- und Erinnerungskultur oder die weitere Debatte zum „Runden Tisch Sport“.

Sicherheitsabstand nicht möglich

Dass das Ausschussgeschehen aus dem Takt geraten ist, sei der Corona-Situation geschuldet, erklärte Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide ( SPD). Sie verwies auf die Größe der Fachausschüsse, für die im Ratssaal kein gebotener Sicherheitsabstand gewährleistet werden könne. Der Bauausschuss beispielsweise besteht aus zehn Stadtverordneten und zehn sachkundigen Bürgern, dazu kommen Vertreter der Verwaltung oder externer Büros.

Am 23. Juni findet die nächste Stadtverordnetensitzung im Stadttheater statt. Quelle: Margrit Hahn

„Dass deshalb bis zur Sommerpause von mir als Hauptverwaltungsbeamtin keine Fachausschusstagungen geplant sind, hat der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung mitgeteilt“, erklärte Herzog-von der Heide. Sie verwies darauf, dass nach der jüngsten Stadtverordnetensitzung am 9. Juni bereits zum 23. Juni die nächste Sitzung im Stadttheater einberufen ist. „Die enge Taktung ermöglicht es, in diesem Gremium dann auch ausführlicher als sonst zu diskutieren“, so die Rathauschefin. Zudem habe bisher kein Ausschussvorsitzender ihr gegenüber auf einen Ausschusstermin gedrängt.

Von Elinor Wenke