Spaß am Englisch-Unterricht mit Misses Klass

Luckenwalde

Eine Lehrerin wie Rosslyn Klass kann man sich nur wünschen. Die Australierin unterrichtet Englisch in Kindergärten und an der Volkshochschule Teltow-Fläming. Sie ist aufgeschlossen, immer gut gelaunt und steht nie mit erhobenem Zeigefinger vor ihren Schülern.

Als sie Anfang der 1990er Jahre mit ihrer Familie nach Deutschland kam, musste sie zunächst deutsch lernen. Sie hatte sich zwar in Australien drei Monate mit der Sprache vertraut gemacht, doch das reichte ihr nicht aus. „Damals wurden hier keine Deutschkurse angeboten, deshalb habe ich Privatunterricht genommen“, sagt die 70-Jährige. Auch die Dorfbewohner in Wiesenhagen halfen ihr, das sie sich besser verständigen konnte. Wenn sie im Ort mit den Kindern unterwegs war, suchten sie das Gespräch.

Englischlehrerin Rosslyn Klass. Quelle: Margrit Hahn

Ihre Einwanderung nach Deutschland verdankt sie ihrem Mann Heinz-Günther Klass. Als das Grundstück seines Vaters in Wiesenhagen rückübertragen wurde, entschied sich die Familie, nach Deutschland zu ziehen. Heinz-Günther Klass war 1982 mit seiner ersten Frau und drei Kindern nach Australien ausgewandert. Dort lernte er später Rosslyn Klass kennen, die er 1992 heiratete.

„Ich wurde komisch angeguckt, wenn ich die Leute vollgequatscht habe“

„Als ich nach Deutschland kam, war es eine große Umstellung für mich“, sagt Rosslyn Klass. Nicht nur das Wetter überraschte sie. In ihrer Heimat waren bei ihrer Abreise 42 Grad, in Deutschland minus zehn. Auch die Menschen erschienen ihr hier nicht so kommunikativ. In Australien war sie es gewohnt, an der Kasse im Supermarkt mit jedem ins Gespräch zu kommen. „Hier wurde ich komisch angeguckt, wenn ich die Leute vollgequatscht habe“, berichtet die gelernte Krankenschwester und Hebamme.

Rosslyn Klass (M.) und ihre Freundin Evy Tiefert, die die Geburtstagstorte gebacken hat. Quelle: Margrit Hahn

Als sie gefragt wurde, ob sie sich vorstellen könnte, in Kindergärten Englisch zu unterrichten, entwickelte sie ein Konzept, das überzeugte. Allerdings spürte sie auch Gegenwind von Lehrern, die ihr den Erfolg nicht gönnten. Sie ist von Montag bis Freitag in Luckenwalde, Rangsdorf, Stülpe und Woltersdorf unterwegs. „Zum Glück habe ich jetzt ein Elektroauto, das fährt nicht ganz so schnell“, freut sie sich und hofft so auf weniger Strafzettel.

Die Leiterin der VHS, Andrea Staeck, gehörte zu den Gratulanten der Jubilarin. Quelle: Margrit Hahn

Seit 14 Jahren ist Rosslyn Klass Dozentin an der Volkshochschule. „Wir lernen von ihr nicht nur Englisch, sondern sprechen auch über Themen, die uns bewegen“, sagt Mechthild Falk. Die ehemalige Pfarrerin aus Jüterbog nimmt seit Jahren am Englischkurs teil und ist ebenso wie die anderen Teilnehmer begeistert vom Unterricht der Australierin.

Sprache und Kontinente kennen lernen

Einmal in der Wochen treffen sich zehn bis zwölf Schüler in der Volkshochschule in der Dessauer Straße in Luckenwalde. Wenn einer von ihnen eine Reise unternommen hat, wird darüber berichtet. So lernt man nicht nur die Sprache, sondern die verschiedensten Kontinente kennen.

Der stellvertretende VHS-Leiter Steffen Bednarczyk gratuliert Rosslyn Klass zum 70. Geburtstag. Quelle: Margrit Hahn

Doris Syring aus Jüterbog ist seit dem ersten Kurs dabei und denkt nicht ans Aufhören. Der 17-jährige Maurice Kober aus Frankenfelde nutzt den Volkshochschulkurs, um seine Englischnote in der Schule zu verbessern. Um in der Ferienzeit nicht auf Englisch und Rosslyn Klass verzichten zu müssen, treffen sich die Schüler auch privat. Jedes Jahr im Herbst unternimmt die Lehrerin mit ihren Schülern eine Reise. So ging es schon nach Schottland, England, Irland und Wales.

Musikalisches Ständchen Quelle: Margrit Hahn

Zum 70. Geburtstag hatten die Schüler nun eine Überraschungsparty vorbereitet. Unter dem Vorwand, es hätte einen Wasserrohrbruch im Unterrichtsraum gegeben, lockten sie Rosslyn Klass in einen anderen Raum. So konnten sie Girlanden aufhängen, die Tische decken und das Büfett herrichten. Mit einem englischen Geburtstagslied und Geschenken überraschten sie die Jubilarin. Auch die Leiterin der Volkshochschule, Andrea Staeck, und ihr Stellvertreter Steffen Bednarczyk nutzten die Gelegenheit, um ihrer Dozentin für die langjährige Treue zu danken.

Von Margrit Hahn