Unterschiedlicher Andrang bei der Autowäsche

Mit 13 Grad im Schatten und Sonnenschein präsentiert sich der Januar derzeit in der Region wenig winterlich. Ist das nun Anlass, das Auto wieder mal durch die Waschanlage zu schicken oder lässt man es lieber sein, weil der fahrbare Untersatz ja eh nicht dreckig wird? Die Praxis zeigt sich so vielfältig wie die Autofahrer selbst.

Regelrechter Andrang herrschte am Mittwochvormittag an der Luckenwalder Shell-Tankstelle. „Uns freut es natürlich“, sagt Tankstellenchef Michael Gericke, „aber eigentlich kommen mehr Fahrzeuge, wenn es kälter ist und die Leute nicht auf ihrem Hof die Autos waschen können, obwohl das ja nicht erlaubt ist.“ Außerdem erinnert er sich, dass kurz vor Weihnachten an zwei Tagen Lauge auf den Straßen gesprüht wurde. „Da kamen etliche Autofahrer, die das Zeug schnell wieder weg haben wollten“, so Gericke. Er registriert durchschnittlich 15 Wäschen am Tag.

Hauptsache trocken

Für die Kunden Ute und Peter Raguschke aus Schöneweide spielen weniger die Temperaturen eine Rolle. „Wir waschen das Auto, wenn es draußen trocken ist, durchschnittlich einmal im Monat“, so Peter Raguschke. Trotz der positiven Effekte eines warmen Winters wünscht er sich dennoch „ein bisschen Schnee und Frost“.

Bernd Schulze aus Luckenwalde fährt maximal 500 Kilometer im Monat und nutzte den Mittwoch für die monatliche Autowäsche. „Es ist trocken, mild und windig, also optimal. Wenn es friert, wäscht man kein Auto. Dann benutze ich es auch weniger“, sagt der Rentner.

„Wir haben Stammkunden, die kommen jede Woche bei Wind und Wetter“, erklärt Anika Bubbe, Pächterin der Sprint-Tankstelle. Der Januar sei aber eher ein umsatzflauer Monat. „Erfahrungsgemäß kommen mehr Fahrer, wenn die Straßen matschig und voller Salz sind“, so die Chefin. Sie selbst gönnt ihrem Auto durchschnittlich einmal im Monat eine Reinigung.

Andreas Noack aus Luckenwalde fährt täglich nach Potsdam und wäscht sein Auto rund viermal im Jahr – wie am Mittwoch. „Bei Frost mag ich das nicht so, da muss man erst die Tore der Waschanlage öffnen“, sagt er und wünscht sich, dass der Winter so mild bleibt.

Der Pächter der Total-Tankstelle, Dijan Sotirov, hat die Erfahrung gemacht, dass der Dezember und Januar in Sachen Autowäsche umsatzschwach sind. „Wenn die Leute aus dem Winterurlaub kommen und Salz an den Autos haben, dann fahren sie auch in die Waschanlage“, sagt er. Bei Regen sei der Bedarf gering. „Waschgeschäft ist Wettergeschäft“, sagt Sotirov und schmunzelt.

