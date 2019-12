Chefin des Worker-Restaurants geht in Rente

Luckenwalde

Am 13. Dezember ist der letzte Tag für Rita Hohnke im Worker-Restaurant in der Grabenstraße in Luckenwalde. Dann nimmt die 65-Jährige ihren restlichen Urlaub und geht Ende des Jahres in den Ruhestand. Jahrelang führte sie die Kantine zusammen mit ihrem Mann Klaus. Als dieser plötzlich starb, musste sie sehen, wie sie allein zurechtkommt. Ihre Mitarbeiter, aber auch ihre treuen Kunden haben ihr über die schwere Zeit hinweggeholfen.

Gute Hausmannskost

Zum Mittag kommen die meisten Gäste. Vor allem Handwerker, aber auch Mütter mit Kindern sowie Senioren wissen die gute Hausmannskost zu fairen Preisen zu schätzen. Manche essen im Restaurant, das den Charme aus DDR-Zeiten beibehalten hat. Andere kommen mit Schüsseln und nehmen sich ihre Portion mit. Wer nicht so großen Hunger hat, kann eine halbe Portion bestellen.

Eisbein und Eintöpfe sind beliebt

Selbst Gäste aus Berlin sind regelmäßig zu Gast. Beliebt sind vor allen Schnitzel, Eisbein und Topfwurst. „Aber auch Eintöpfe“, sagt Rita Hohnke. Ob sie künftig zu Hause jeden Tag kochen wird, weiß sie nicht. Auf jeden Fall freut sie sich darauf, endlich ausschlafen zu können.

Ein Nachfolger für die Kantine wurde bereits gefunden. Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten soll es dort im kommenden Jahr weitergehen. Die jetzige Köchin wird dort auch künftig für die Gerichte sorgen.

Von Margrit Hahn