Luckenwalde

Die MAZ trauert um ihre langjährige Reporterin Margrit Hahn. Mehr als 30 Jahre lang war die leidenschaftliche Journalistin in Luckenwalde und Umgebung unterwegs – immer auf der Suche nach der besonderen Geschichte, nach dem besonderen Bild. Nun hat sie den Kampf gegen ihre schwere Krankheit verloren und ist am 27. Februar im Alter von 61 Jahren verstorben.

Margrit Hahn gehörte zu den dienstältesten MAZ-Kolleginnen. Sie war in der Region bekannt - zunächst als Fotografin, später auch als Reporterin. Wenn in und um Luckenwalde etwas passierte – Margrit Hahn war dabei. Wenn die Feuerwehren in der Region zu einem Einsatz fuhren, war sie meist schon vor Ort. Sie berichtete schnell, präzise und mit großer Achtung vor der Arbeit der Einsatzkräfte. Mit ihrer offenherzigen und freundlichen Art, ihrer Neugier und Kontaktfreude hat sie sich Respekt und Anerkennung verschafft.

Bis zuletzt hat sie sich für das aktuelle Geschehen in der Region, in der Welt und im persönlichen Umfeld interessiert. Margrit Hahn reißt im Lokaljournalismus der Region eine große Lücke. Gemäß ihrem Lebensmotto hat sie sich gewünscht, dass man sich an sie nicht nur mit Trauer, sondern auch mit einem Lächeln erinnert.

Von MAZ