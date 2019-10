Regional vernetztes Werbeunternehmen aus Luckenwalde

Luckenwalde

Als sie im November 2009 die Werbefactory Luckenwalde als GbR gründeten, hatten sich Ina Jahnel-Werner und Marco Mehlhorn nicht träumen lassen, wie schnell ihr Unternehmen wachsen würde. Lange Zeit waren beide bereits als Kollegen in einem Werbeunternehmen tätig. Mit dem Geschäft in der Breiten Straße (Lämmergasse) wagten sie sich in die Selbstständigkeit.

Bereits ein halbes Jahr später holten sie aufgrund der guten Auftragslage die erste Mitarbeiterin ins Boot. Als die Räume für die Fertigung zu eng wurden, mieteten sie zusätzlich eine Etage im Hofgebäude für die Großformatdrucker, Plotter und Textilien-Verarbeitung. Immer mehr Anfragen kamen zu Lichtreklame und Fahrzeugbeschriftung, mangels einer eigenen Halle mietete man sich zur Beklebung in Autohäusern ein.

Vorzeigeobjekt in der „Papptellerfabrik“

Fünf Jahre lang ging das so, inzwischen mit einer vierten Mitarbeiterin. Marco Mehlhorn bezeichnet die Situation als „großen Spagat“. Auf der Suche nach einem neuen Domizil stießen beide Betreiber auf den neu entstehenden Gewerbepark „Papptellerfabrik“. Es war schon viel Fantasie nötig, um in den unsanierten Räumen die künftige Werbefactory zu sehen. Doch sie entschlossen sich dazu, und nach dem Umbau dienten die hellen Räume als Vorzeigeobjekt für weitere Mieter.

Die Inhaber Marco Mehlhorn (l.) und Ina Jahnel-Werner (r.) stellten ihr Unternehmen vor. Quelle: Gerald Bornschein

Der Umzug erfolgte Ende Dezember 2014, zu Beginn des Folgejahres startete der Betrieb mit nun sechs Beschäftigten. Die erste Auszubildende wurde eingestellt, sie hat inzwischen ihre Abschlussprüfung als Mediengestalterin für Digital & Print bestanden und wurde übernommen. Insgesamt planen beide mit künftig sieben Beschäftigten. Die Arbeitszeit lässt sich flexibel einrichten, auch abgestimmte Teilzeitarbeit ist möglich. Für alle Angestellten wurde eine spezielle Rentenversorgung abgeschlossen, in die das Unternehmen einzahlt.

Kommunikation ist wichtig

Von den vorab angekündigten Betriebsferien im Sommer profitiert nicht nur das Team, das kinderfreundlich Urlaub nehmen kann. Auch für die Kunden ist diese Zeit planbar, im Anschluss sind die gewohnten Ansprechpartner wieder zuverlässig erreichbar. Kommunikation ist beiden Chefs sehr wichtig, zusätzlich zum Team-Meeting am Montag gibt es allmorgendlich ein Kurz-Meeting, bei dem sich alle gegenseitig über Aufgaben und Probleme austauschen. Regelmäßig finden Teamevents und Weiterbildungen für die Belegschaft statt.

Die Werbefactory bietet die volle Bandbreite an Werbeleistungen an: Corporate Design vom Logo bis zur Verpackung, Einladungskarten oder Textildruck. Dank der guten maschinellen Ausstattung und der Flexibilität kann man auch Kleinstmengen oder Einzelstücke realisieren. Fahrzeugbeschriftungen, zunehmend auch Teil- und Vollfolierungen, finden nun in der eigenen Halle statt. Auch diverse Ausstellungen vom Entwurf bis zur Montage wurden bereits realisiert. Besonders stolz ist man auf die Luckenwalder Chronik, die gemeinsam mit Heimatfreund Dietrich Maetz entwickelt wurde.

„Jeden Tag etwas anderes“

Wie interessant die Arbeit ist, die „jeden Tag etwas anderes“ bringt, stellen die Werbefachleute gern auch Praktikanten, Schulklassen oder Kindergartenkindern vor. Regional sind sie gut eingebunden, Ina Jahnel-Werner ist im Stadtmarketingverein und bei den Wirtschaftsjunioren Teltow-Fläming aktiv. Außerdem vertritt sie in der Vollversammlung und zwei Ausschüssen der IHK Potsdam die Interessen der Wirtschaft. Unterstützt werden unter anderem FSV 63 und DLRG Luckenwalde, Tierpark und Weihnachtsmarkt sowie MAZ-Osterwanderung.

Von Gerald Bornschein