Luckenwalde

In der Nacht zwischen Mittwoch und Donnerstag sind unbekannte Diebe in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Puschkinstraße in Luckenwalde eingebrochen. Die Täter hebelten ein Vorhängeschloss auf und verschafften sich auf diese Weise Zutritt. Die Mieterin gab an, dass aus dem Keller eine Angelausrüstung entwendet wurde. Dadurch entstand ein Diebstahlschaden in Höhe von ungefähr 600 Euro. Die Polizei sicherte die Spuren der Diebe am Tatort und nahm eine Anzeige auf.

Von MAZonline