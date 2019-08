Luckenwalde

Bei lauen Temperaturen und begleitet von Livemusik versammelten sich Familien und Freunde am Samstag auf der Wiesenanlage des Luckenwalder Stadtpark und verlebten ein etwas anderes Abendessen. Die Besonderheit am Samstag – alle waren in Weiß gekleidet. In der begrünten Umgebung hob sich die Gesellschaft, die zudem an Weiß dekorierten Tischen saß, ab und kreierte somit schon aus der Ferne einen starken Blickfang. Pflicht sei es jedoch nicht, so der Organisator Jens Bunk. „Hier wird niemand weggeschickt“, sagte er.

Er wolle ein Highlight schaffen in dem die Menschen und ihr Zusammensein im Vordergrund stehen, deswegen sei diese Veranstaltung für jedermann zugänglich und kostenfrei. Bereits zum vierten Mal initiierte er dieses Dinner in Weiß, zum zweiten Mal auf eigene Faust und das mit dem Leitsatz:„Für mich ist es zufriedenstellend, wenn die Leute zufrieden sind“.

Stets kommen 50 bis 60 Gäste

Petra Totzke – bereits zum zweiten Mal dabei – hat im letzten Jahr durch die Zeitung von diesem Dinner erfahren und lobt Bunks Abend. Das sehe nicht nur optisch sehr ansprechend aus, sie könnte sich auch vorstellen, „dass das irgendwann größer wird“. Bisher ist die Teilnehmerzahl mit durchschnittlich 50 bis 60 Gästen verhältnismäßig überschaubar, doch ist dies im Sinne des Veranstalters. Als er dieses Projekt startete, befürchtete er, dass der Andrang so groß sein könnte, dass die Umgebung darunter leidet. Aus diesem Grund teilte er sich die Organisation der ersten beiden Essen, bis er genug Sicherheit hatte, um dies allein zu bewerkstelligen. Ursprünglich keimte diese Bewegung im Nuthepark, doch sei dieser Ort nicht optimal gewesen, sodass Bunk die Veranstaltung in die Nähe des Parkcafés verlegte und durch die Lage ein stärkeres Aufblühen seines besonderen Abends erreichte.

Fragebögen für die Besucher

Dort sei das Picknick kein Zwang, da das nahe gelegene Restaurant eine Alternative bilde, womit jeder nach seiner Fasson die Esskultur genießen könne. Außerdem wurden in diesem Jahr Fragebögen ausgeteilt, die ein allgemeines Feedback geben sollten, um dabei zu helfen etwaige Probleme zu beheben. Damit wird wohl nicht nur die im Mittelpunkt stehende Zufriedenheit der Gäste weiter ausgebaut, sondern auch verraten, dass Jens Bunk auch im nächsten Jahr wieder eine weiße Insel im Meer der grünen Wiese aufbauen will.

Von Björn Ole Müller