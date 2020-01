Doreen Zeisig für soziales Engagement geehrt

Luckenwalde

Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) und die Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke ( SPD) hatten 100 verdiente Ehrenamtler in die Potsdamer Staatskanzlei eingeladen. Zu ihnen gehörte Doreen Zeisig aus Luckenwalde. „Bisher habe ich solche Veranstaltungen nur im Fernsehen verfolgt. Es war für mich ein große Ehre, dass ich eingeladen wurde“, sagte die 49-Jährige. Die Luckenwalderin ist seit Januar 2020 in der Produktionsschule der GAG in Ludwigsfelde als Projektleiterin tätig. Die Arbeit mit den Jugendlichen macht ihr großen Spaß.

Schuldenberg abgebaut

Jahrelang war Doreen Zeisig Vorstandsvorsitzende des Qualifizierungsvereins Niederer Fläming und lernte viele Teilnehmer kennen, die in verschiedenen Maßnahmen untergebracht waren. Doch nach Ende der Maßnahmen waren die meisten auf sich allein gestellt. Das Schicksal einer Frau berührte sie besonders. Die Frau konnte weder lesen noch schreiben und hatte etliches unterschrieben ohne genau zu wissen, worum es ging. Dadurch waren Schulden entstanden. „Ich war bei der Betreuungsbehörde und habe angeboten, der Frau zu helfen“, berichtet Doreen Zeisig. Innerhalb von sieben Jahren ist es gelungen, den Schuldenberg in Höhe von 4500 Euro abzubauen.

Vertrauensverhältnis über Jahre hinweg

Längst kümmert sich Doreen Zeisig nicht nur um die Frau, sondern auch um deren 19-jährige Tochter, die in den Elsterwerkstätten arbeitet, sowie um einen Obdachlosen, der ein Alkoholproblem hat und seinen Alltag nicht alleine meistern kann. Mit viel Verständnis geht die Betreuerin auf jeden ein. Sie freut sich über das Vertrauensverhältnis, das über die Jahre entstanden ist. So bekommt sie einen Anruf, wenn die Waschmaschine kaputt ist oder wenn irgendwelche Briefe von Behörden ins Haus flattern. Selbst als die Frau heiraten wollte, fragte sie Doreen Zeisig, ob das in Ordnung ginge. Da der Bräutigam ebenfalls betreut wird, gab es keinen Grund, der Hochzeit nicht zuzustimmen. „Wichtig war mir, dass keine neuen Schulden entstehen“, fügt Zeisig hinzu. Etwa zehn Stunden in der Woche investiert sie in die Betreuung – meist am Wochenende.

Unterstützung bei den Finanzen

Sie will ihre „Schäfchen“ nicht entmündigen und lässt ihnen Freiräume. So können sie selbst mit der Karte Geld von der Bank abheben und entscheiden, wofür sie es ausgeben. Einmal in der Woche schaut sie auf die Kontoauszüge, um sich einen Überblick zu verschaffen. Anfangs hatte die Frau ihr gesamtes Geld auf einmal abgeholt und nach 14 Tagen war nichts mehr davon übrig. Inzwischen wurde eine andere Regelung gefunden. Seitdem läuft es reibungslos.

Da Weihnachten wenig Zeit war, lädt Doreen Zeisig ihre drei zu Betreuenden jetzt zu einem gemeinsamen Essen ein. Zudem begleitet sie Mutter und Tochter im März auf eine Reise ans Meer. „Wir haben inzwischen eine persönliche Beziehung aufgebaut. Ich verbringe gerne Zeit mit ihnen und freue mich, wenn sie glücklich sind“, betont sie. Und sie ist sich sicher, wenn sie selbst Probleme hätte, könnte sie auf die Hilfe von allen Dreien zählen.

„Megastolz“ auf die Tochter

Dass die 22-jährige Tochter von Doreen Zeisig soziale Arbeit studiert, kommt nicht von ungefähr. In den vergangenen acht Jahren bekam Julia Zeisig mit, wie sich ihre Mutter für sozial schwache Menschen engagierte. Julia hatte auch versucht, dem Alkoholiker lesen und schreiben beizubringen. „Ich bin mega stolz auf sie“, sagt Doreen Zeisig.

Dorren Zeisig hatte schon immer eine soziale Ader. Jahrelang unterstützte sie Patenkinder in Afrika finanziell. „Ich wäre auch gerne mal nach Afrika gereist, um sie zu besuchen, doch das hat sich noch nicht ergeben. Es gibt aber auch hier genügend Menschen, die Hilfe brauchen“, betont sie.

In der Freizeit ist die Luckenwalderin als Trainerin und im Service im Gesundheitsstudio Feel Good tätig. Schon jetzt freut sie sich auf ihren 50. Geburtstag, den will sie gemeinsam mit ihrer Tochter in ihrer Lieblingsstadt New York verbringen.

Von Margrit Hahn