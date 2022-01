Luckenwalde

Ein neues Corona-Testzentrum hat in der Kreisstadt seine Arbeit aufgenommen. Seit dem 6. Januar kann man sich nun auch in der Geschäftsstelle der Volkssolidarität, Carl-Drinkwitz-Straße 2 in Luckenwalde testen lassen.

Jetzt drei Teststellen in Luckenwalde

„Damit reagieren wir auf den Bedarf der Bevölkerung. Zudem tragen wir der neuen Verordnung vom 24. November 2021 Rechnung“, sagt der Geschäftsführer der Volkssolidarität, Florian Förster. Bisher gab es lediglich zwei Teststellen in der Kreisstadt. „Durch die neue Omikron-Variante wird die Zahl der Infizierten mit Sicherheit noch steigen“, betont er. Die zusätzliche Testmöglichkeit sei auch ein Beitrag zum Schutz der Bevölkerung und gewährleiste die Sicherheit jedes Einzelnen.

Bei der Volkssolidarität in Luckenwalde hat ein neues Testzentrum eröffnet. Quelle: Iris Krüger

Neue Teststelle öffnet morgens bereits sehr früh

Daher habe man sich auch bei der Volkssolidarität entschlossen, eine Teststation zu eröffnen. Und dies mit recht ungewöhnlichen Öffnungszeiten: Die Einrichtung wird jeweils Montag bis Freitag von 5.30 bis 9 Uhr zugänglich sein. „Dies ist vor allem für diejenigen gedacht, die sich morgens vor der Arbeit testen lassen müssen“, sagt Förster. Parken kann man direkt vor der Tür der Geschäftsstelle (mit Parkscheibe) oder im näheren Bereich. Der Eingang zum Testzentrum ist ausgeschildert.

Corona-Warnapp für Testergebnis bereithalten

„Am besten ist es, wenn man die Corona-WarnApp auf dem Handy gespeichert hat“, informiert VS-Mitarbeiterin Maria Hildebrandt. So müsse man keinen Zettel ausfüllen, die Registrierung erfolgt über den QR-Code. Nach 15 Minuten Wartezeit werden die Ergebnisse herausgereicht. „Wenn das Ergebnis positiv sein sollte, beraten wir die Kunden und können auch ein Infoblatt herausgeben. Darauf ist notiert, was derjenige dann zu tun hat“, erklärt sie. In einem solchen Fall müsste die Teststelle für kurze Zeit geschlossen und desinfiziert werden. „Das ist aber bisher noch nicht vorgekommen“, sagt Maria Hildebrandt. Allerdings hat die Teststelle auch erst den fünften Tag geöffnet.

Von Iris Krüger