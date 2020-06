Luckenwalde

Im Luckenwalder Tierpark können die Mitarbeiter ab sofort zum Futtertransport ein E-Mobil nutzen. Jens Abicht, Chef der Jüterboger Stapler- und Hydraulik Service GmbH, hat dem Tierparkförderverein ein Fahrzeug im Wert von 7000 Euro zur Verfügung gestellt. Und das Gefährt bekam auch gleich einen Namen: Futter-Luise. „Bei uns hat jedes Fahrzeug einen Namen“, sagt Jens Abicht. Seine Kunden fragen dementsprechend nicht nach einem Gabelstapler oder Teleskopstapler, wenn sie diese mieten wollen, sondern nach „August dem Starken“.

Die Jüterboger Hebeprofis betreuen seit Jahren Fahrzeuge dieser Art in Berliner Tierparks. So kam Jens Abicht auf die Idee, in Luckenwalde nachzufragen, ob Bedarf besteht.

E-Fahrzeug kommt „wie gerufen“

„Unser Multicar hatte grad seinen Geist aufgegeben und so kam die E-Karre wie gerufen“, freut sich Tierparkleiter Philipp Hermann. Während seiner Ausbildung in einem Berliner Zoo war er unter anderem als Futterfahrer täglich mit einem solchen Mobil unterwegs. „Da freue ich mich jetzt schon, das ich mit der Futter-Luise von Gehege zu Gehege fahren kann und keine Karre mehr schieben muss“, so der Tierparkleiter. Hinzu kommt, dass man damit umweltfreundlich unterwegs ist.

Der Tierpark war aufgrund der Coronakrise fast drei Monate geschlossen und musste finanzielle Einbußen hinnehmen. „Deshalb wollten wir auch einen Beitrag leisten“, so Abicht. Da er mit seiner Familie in Luckenwalde wohnt, gehört er zu den regelmäßigen Besuchern des Tierparks. Zudem hofft Abicht, der auch der Vorsitzende der Luckenwalder Laufgemeinschaft (LLG) ist, dass Philipp Herrmann beim nächsten Tierparklauf wieder Strom zur Verfügung stellt.

Tierpark wieder gut besucht

„Ich finde es schön, dass es in Luckenwalde überhaupt einen Tierpark gibt. Dass er sehr gut angenommen wird, davon konnten wir uns bei unserem letzten Besuch überzeugen“, sagt Alexandra Abicht, die im Unternehmen ihres Mannes tätig ist.

