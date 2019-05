Luckenwalde

Bald dürfen E-Scooter auf öffentlichen Straßen benutzt werden – aber derzeit noch nicht. Deswegen stoppte die Polizei am Samstag gegen 17 Uhr einen 32-Jährigen, der mit einem solchen Gefährt auf der Straße Burg in Luckenwalde unterwegs war. Das Fahrzeug war nicht versichert, und der Mann hatte auch keinen Führerschein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der ganze Sachverhalt zur rechtlichen Würdigung an die Staatsanwaltschaft übergeben.

Von MAZonline