Luckenwalde

Ehrengard und Wolfgang Bohmann sind 60 Jahre verheiratet. Alle Jubiläen wurden bisher mit den Kindern und Enkeln gemeinsam gefeiert. Doch jetzt bei der diamantenen Hochzeit war alles anders. Geplant war eine große Feier mit Hotelübernachtung. Die Einladungen waren geschrieben und die Tischkarten gedruckt. Am Montag, am Hochzeitstag, wollte das Paar dann in die Philharmonie. Das anschließende Essen zu zweit beim Italiener war längst bestellt. Doch Corona warf alle Planungen über den Haufen. Trotzdem mussten Ehrengard und Wolfgang Bohmann nicht auf die Glückwünsche ihrer vier Kinder, acht Enkel und zwei Urenkel verzichten. Sie hatte sich am Abend zu einem Videochat verabredet. So konnten sich alle gleichzeitig sehen und dem diamantenen Paar gratulieren. Ein neuer Termin zum Feiern wurde für Oktober festgelegt.

Wand an Wand mit dem Zukünftigen

Ehrengard Bohmann wuchs wohlbehütet in einer Pfarrerfamilie auf. Nach Abschluss ihrer Ausbildung wollte sie, zum Entsetzen ihrer Eltern, hinaus in die Welt. Sie suchte sich eine Wohnung in Leipzig und wusste zu dieser Zeit noch nicht, dass sie mit ihrem späteren Mann Wolfgang schon Wand an Wand wohnte.

Anzeige

Als sie sich das erste Mal über den Weg liefen, stand noch in den Sternen, dass sie sich ineinander verlieben würden. Einen Anteil daran hatten die Wirtin und die Mutter von Wolfgang Bohmann. Ehrengard wollte ein Bad nehmen und erkundigte sich bei der Wirtin, ob dies möglich sei. Anstatt ihr das Bad zur Verfügung zu stellen, ging sie mir ihr zu Bohmanns. „Ich wäre am liebsten im Erdboden versunken, als die Wirtin sagte: Mein Fräulein würde gern bei ihnen ein Bad nehmen“, erzählt die heute 82-Jährige.

Weitere MAZ+ Artikel

Ganz wohl war ihr in der Badewanne nicht, denn sie entdeckte ein kleines Loch in der Wand. Erst später erfuhr sie, dass es wegen der elektrischen Leitung war, die es im Bad nicht geben durfte.

Zettelchen mit grüner Tinte

Das offizielle Datum, bei dem der Funke übersprang,war der 23. Juni 1958. Wolfgang Bohmann schrieb dazu ins Fotoalbum: In diesem Zimmer begann unsere Romanze, bei gedämpftem Licht und schönen Schallplatten.“ Selbst das Weinetikett vom „Ramos-Pinto“ bewahrte er auf. Durch sein Fernstudium blieb ihnen wenig Zeit zusammen. Vormittags paukte er und nachmittags musste er arbeiten. Um sich wenigstens ab und zu sehen zu können, holte ihn Ehrengard, nach ihrer Arbeit in der Apotheke, von der Straßenbahn ab. „Und er schrieb mir immer Zettelchen mit grüner Tinte“, sagt sie.

Im Jahr 1960 geheiratet

Nachdem Wolfgang Bohmann sein Studium beendet hatte, begann er seine Tätigkeit im Märkischen Möbelwerk in Trebbin. Er zog nach Luckenwalde. Ehrengard folgte ihm einige Monate später und begann als pharmazeutische Assistentin in der Löwenapotheke. Geheiratet wurde 1960 in Altenburg-Resephas. Der Vater von Ehrengard traute sie. „Ich trug damals ein kurzes weißes Kleid, das war große Mode“, so Ehrengard Bohmann.

Dass sie zur diamantenen Hochzeit auf den kirchlichen Segen verzichten mussten, bedauern sie. Aber auch der soll nachgeholt werden. Ehrengard Bohmann war 25 Jahre ehrenamtlich im Gemeindekirchenrat tätig und sang im Kirchenchor. Der 83-Jährige war jahrelang Mitglied im Kreiskirchenrat.

Von Margrit Hahn