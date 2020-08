Luckenwalde

Der neue Buchtitel „Ein Stich – ein Schrei“ führt zunächst auf die falsche Fährte. Denn es handelt sich nicht, wie man vermuten könnte, um einen Krimi, sondern um kleine Geschichten aus dem Insektenleben. Sie sind aber nicht minder spannend. Auf 130 Seiten beschreibt der Luckenwalder Autor Wolfram Denck auf unterhaltsame Weise das Wesen und die Besonderheiten vieler bekannter und unbekannter und manchmal auch ungeliebter kleiner Individuen.

Die erste Auflage gibt es auf 130 Seiten in 100 Exemplaren. Quelle: Elinor Wenke

Anzeige

„Ein Stich – ein Schrei“ ist der zweite Band aus der Reihe „Poesie aus dem Tierreich“. Wolfram Denck hat ein Faible für Tiere. In seinem Debüt-Buch „Lyrisches Gefieder“ aus dem vergangenen Jahr nimmt der Apotheker im Ruhestand die Vogelwelt in heiteren Versen und Gedichten unter die Lupe. Jetzt also haben es ihm die Insekten angetan.

Weitere MAZ+ Artikel

„Jeder hat garantiert schon mal die Bekanntschaft mit Insekten gemacht“, ist der 77-Jährige überzeugt. „Ob es die Mücke im Schlafzimmer oder die Wespe auf der Torte ist oder die Blattlaus auf der Rose.“ Von A wie Ameise über H wie Heuschrecke bis W wie Wasserläufer lässt Denck sie in seinem Buch irgendwie lebendig werden. „Sie flattern und krabbeln, sie summen und fliegen und beißen und saugen und stechen und kriechen“, schreibt er in seinem Epilog.

Kein Jux-Buch

Es sind diesmal nicht nur humorvolle Gedichte, sondern durchaus auch ernst gemeinte Informationen über Insektenschutz und Insektenkunde, die er präsentiert. „Es soll kein Jux-Buch sein“, stellt der Autor klar, „ich will einen breiten Leserkreis an der Schönheit, Vielfalt und Einmaligkeit der Natur teilhaben lassen.“

Dem unbedarften Betrachter, so sagt der Autor, scheint es oft so, als gäbe es Insekten in endloser Zahl. „Doch ihre Population geht zurück und das ist fatal, denn die Vögel finden zu wenig Nahrung und Millionen von Pflanzen und Bäumen können nicht mehr bestäubt werden“, so Denck.

Inspiration zum Insektenschutz

Ob die Exemplare groß oder klein, mit Stachel oder ohne sind, ob sie dem einen oder anderen lästig erscheinen – all das gehöre zur Insektenwelt, die ihren Platz auf dieser Erde hat. Wolfram Denck legt seinen Lesern ans Herz: „Geht hinaus in die Natur, beobachtet sie und lasst euch zum Insektenschutz inspirieren.“

Erlebnisse aus der Kindheit

Sein Wissen über die kleinen Tierchen hat er sich einerseits angelesen, andererseits aus seinen Erfahrungen und Erlebnissen geschöpft, die bis in die Kindheit reichen. „Als Kinder sind wir über die Wiesen gelaufen und der Wiesenschaumzikade begegnet, ohne es zu wissen“, berichtet der Senior. Die Sprösslinge hielten es für „Kuckucksspucke“, wenn sich die Larven der Zikade in den Schaum des Wiesenschaumkrautes gebettet hatten.

„Den Kartoffelkäfer als Landwirtschaftsschädling haben wir als Kinder zu DDR-Zeiten vom Acker gesammelt“, erinnert sich Denck, „pro Käfer gab’s einen halben Pfennig.“

Ab sofort gibt es den Band in der Luckenwalder Buchhandlung Kaim am Boulevard. Quelle: Elinor Wenke

Wolfram Denck kennt durchaus selbst den Schmerz eines Wespen- oder Bremsenstichs. Ihn faszinieren die bestens organisierten Ameisen- oder Bienenvölker oder auch die Hornisse. „Ihr Stich ist weniger gefährlich als ein Bienenstich, aber schmerzhafter“, so Denck. Er lässt den Leser wissen, dass weibliche Stechmücken bis zu sechs Wochen alt werden, ihre männlichen Partner nur zehn Tage.

Daniela Dymke präsentiert das Buch in der Luckenwalder Buchhandlung Kaim. Quelle: Elinor Wenke

Wer mehr darüber erfahren will, erhält das Buch im örtlichen Buchhandel. In der Luckenwalder Buchhandlung Kaim steht es ab sofort druckfrisch im Regal. „Buchlesungen sind aufgrund der Corona-Einschränkungen derzeit leider nicht möglich“, bedauert Denck.

Das Buch mit Illustrationen von Martina Dorstewitz ist erschienen im Verlag Andrea Schröder, unter der ISBN 978-3-944990-55-2.

Von Elinor Wenke